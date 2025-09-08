Un joven muy grave tras ser apuñalado a plena luz del día en Leganés: recibió varias cuchilladas en el abdomen

Una ambulancia del 112 en el lugar de los hechos. 112 Comunidad de Madrid

Un hombre de 29 años ha sido herido de gravedad este domingo al recibir tres puñaladas en el tórax y el abdomen en la calle Fray Melchor Cano de Leganés.



Según trasladan a EFE fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso ha ocurrido alrededor de las 17.00 horas y el personal sanitario del SUMMA 112 ha hallado al herido en estado muy grave, con tres heridas incisas en el tórax y el abdomen.



Fuentes policiales agregan que la víctima es de nacionalidad marroquí y que ha sido encontrada y atendida en la vía pública. El hombre ha sido estabilizado y luego trasladado al Hospital 12 de Octubre de la capital.

Según publica ABC, fueron los residentes de la zona los que dieron la voz de alarma al ver a la víctima ensangrentada tirada en el suelo.

Al parecer, según publica el citado medio, el hombre fue apuñalado a las puertas de un narcolocal de Leganés que lleva tiempo suponiendo un quebradero de cabeza para los vecinos.