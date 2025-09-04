Pinchazos ilegales en Coslada: desmantelan una clínica con viales caducados, sin control sanitario y una falsa doctora

La Policía Nacional ha desmantelado en Coslada una clínica clandestina que ofrecía tratamientos estéticos sin autorización, con medicamentos caducados y material sanitario oculto en maletas y armarios.

La responsable, que se hacía pasar por doctora pese a no tener la titulación requerida, captaba a sus clientas a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp, donde ofertaba pinchazos de toxina botulínica y ácido hialurónico a precios muy inferiores al mercado.

La investigación arrancó en julio, tras una denuncia recibida en el teléfono de la sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial.

Los agentes comprobaron que en el local se realizaban intervenciones médicas sin control alguno y con un notable trasiego diario de pacientes.

El 16 de julio, en colaboración con las Áreas de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid, se llevó a cabo una inspección sorpresa.

En el interior del establecimiento hallaron un arsenal de fármacos no autorizados para la venta en la Unión Europea, muchos de ellos caducados. Estaban escondidos tras un biombo de publicidad y en una maleta de viaje repleta de viales.

Entre lo intervenido había cajas de toxina botulínica, ácido hialurónico, otros medicamentos, agujas y jeringuillas almacenados sin respetar las mínimas medidas higiénico-sanitarias.

La mujer que regentaba el local fue detenida como presunta autora de un delito de intrusismo profesional y otro contra la salud pública.