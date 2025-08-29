Un hombre herido en el incendio de un garaje en Fuencarral: fue rescatado y hay varios coches calcinados

Un hombre ha sido rescatado de un incendio en un garaje subterráneo de un edificio de la calle Cantalejo, 9, en el distrito madrileño de Fuencarral. La víctima ha sufrido una intoxicación de carácter leve por inhalación de humo cuando un coche empezó a arder poco antes de las 8.00 horas de este viernes en el garaje

El fuego se ha originado en un vehículo estacionado en la planta menos uno del aparcamiento y ha generado una gran carga de humo, altas temperaturas y escasa visibilidad, según ha informado Emergencias Madrid.

El hombre ha sido atendido en el lugar por sanitarios de SAMUR-Protección Civil y trasladado posteriormente al hospital, donde su estado no reviste gravedad. Al menos dos vehículos han quedado completamente calcinados y otros varios han resultado afectados por las llamas y el humo.

Incendio en garaje en planta -1 en C/Cantalejo #Fuencarral



Acuden 14 dotaciones de @BomberosMad. Hay mucha carga de humo, calorías y poca visibilidad. Rescatan a un hombre del interior, intoxicado por humo. Trasladado por @SAMUR_PC al hospital.



Al menos dos coches calcinados.

Durante la intervención, los vecinos han sido confinados en sus viviendas como medida preventiva. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado 14 dotaciones de bomberos para actuar frente a un incendio que ya ha quedado controlado.

Detenidos por incendios

Los incendios han sido una de las mayores preocupaciones en España durante todo el verano. Con miles de hectáreas calcinadas, algunos de ellos dejaron varios detenidos por, supuestamente, haberlos provocado.

En Madrid, dos personas fueron detenidas por provocar incendios intencionados en varias localidades. En concreto, han tenido lugar en los municipios de Moraleja de Enmedio, Humanes y Arganda del Rey.

Uno de ellos fue detenido por los agentes de la Guardia Civil al ser acusado como presunto autor de los dos fuegos no forestales en Moraleja de Enmedio y Humanes de Madrid. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 12 de agosto, cuando varios testigos observaron a un varón con actitud sospechosa cerca de dos incendios, según informan fuentes de la Comandancia.

El otro fue detenido por los agentes de la Policía Local de Arganda como presunto autor de los tres incendios sofocados este martes en el municipio. Conatos que tuvieron lugar en diferentes puntos de la ciudad como la Dehesa del Carrascal, el barrio de Parque Europa y La Perlita.

La detención se produjo en la noche de este martes, según ha informado el Ayuntamiento de Arganda en un comunicado. Al detenido se le acusa de ser el presunto autor de tres fuegos simultáneos sufridos esa tarde en el municipio madrileño.