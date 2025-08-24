Va a un bar de Madrid, pide un pincho de tortilla y se queda de piedra con el precio: "Es un no rotundo y no lo recomiendo"

El pincho de tortilla es uno de esos clásicos favoritos de la mayoría de españoles. Un pincho presente en barras, terrazas y desayunos de prácticamente cualquier bar del país y que se reinventa en infinitas variantes: desde la tradicional tortilla con o sin cebolla, hasta las más creativas, rellenas de jamón y queso, con pimientos, chorizo, queso de cabra o incluso versiones mucho más sofisticadas.

Y es que, cada cocinero tiene su propio sello cuando se trata de la tortilla de patata, lo mismo con cada casa o taberna. Por todo ello, no es de extrañar que el pincho de tortilla se haya convertido en todo un emblema de la gastronomía española. Tanto que no suele faltar en muchos desayunos o como acompañamiento del clásico café y a cualquier hora del día.

Para muchos españoles, dar con la tortilla perfecta se ha convertido en un pequeño ritual: aquella que logra el equilibrio exacto entre jugosidad, sabor y un precio que no duela al bolsillo. Tres cualidades que no siempre coinciden y que hacen que la búsqueda sea aún más deseada. En este terreno, el boca a boca y cada vez más, las recomendaciones en redes sociales juegan un papel esencial a la hora de señalar los bares y restaurantes donde se sirven algunos de los mejores pinchos de tortilla del país.

Sin embargo, pese a ser uno de los platos más sencillos y sabrosos de la gastronomía española, no siempre el precio acompaña en esa ecuación de sabor, tamaño y calidad. Así lo demostró hace unos meses el creador de contenido de TikTok 'Gourmetismo', que acudía al restaurante El Patio del hotel Four Seasons de Madrid para probar una de las versiones más exclusivas y caras de la capital.

Se trata de una tortilla entera pero cuyo tamaño iguala al de un pincho de tortilla normal y que está elaborada con ingredientes tan llamativos y lujosos como caviar y oro comestible. Una propuesta que, más allá de la curiosidad, ha generado su propio debate en redes sociales sobre hasta qué punto merece la pena elevar a lujo extremo un plato tan popular que supera en este caso los 40 euros.

El propio tiktoker lo contaba así: "¿Pagarías 45 euros por una tortilla de patata con oro y caviar? Esta es sin duda la tortilla más cara de mi vida. Estoy en el Four Seasons, uno de los hoteles más lujosos de todo Madrid y he venido a probar una tortilla que prometía ser de lujo. De un tamaño similar al de un pincho convencional, esta tortilla lleva dos ingredientes tan singulares como el caviar y el oro comestible", explica.

Sin embargo, más allá de lo exclusivo de sus ingredientes, esta variedad de tortilla no consigue convencer al creador de contenido: "Para mí, incluso teniendo en cuenta el lugar donde me la estoy comiendo, es un no rotundo. Y es que, si como tortilla es muy normalita, le sumamos que el caviar estaba demasiado blando, el resultado es una experiencia que sin duda no te recomiendo", confiesa.

La cuenta final no deja lugar a dudas: café con leche por 11 euros, mimosa por 16 euros, dos cover charge por disfrutar del espacio por 4 euros y la tortilla por 45 euros. Un total de 76 euros con el IVA.

Cuánto cuesta un pincho de tortilla en Madrid

Hablar de tortilla de patata en Madrid es hablar de un bocado que va de lo más humilde a lo más sofisticado. Lo normal es que este tipo de pincho se mueva entre los 2,50 y los 5 euros, dependiendo del local y de si hablamos de una versión clásica o de una más elaborada.

En bares tan conocidos como Casa Dani, uno de los templos de la tortilla jugosa en la capital, el pincho ronda los 4,30 euros, mientras que la tortilla entera se acerca a los 15 euros. Algo parecido ocurre en La Maruca, donde incluso Dabiz Muñoz ha reconocido desayunar. Allí el pincho tradicional cuesta 4,80 euros y las versiones rellenas suben hasta los 5 euros.

Quien busque precios más populares aún puede encontrarlos en tabernas de toda la vida. En sitios como Bodega La Ardosa o en la versión más sencilla de Casa Dani, es posible pedir un pincho por apenas 2,50 o 3 euros.

Eso sí, cuando la tortilla se quiere llevar a un terreno más gourmet, los precios también se disparan como en este caso. En algunos restaurantes de moda de la capital, los pinchos alcanzan entre 3,5 y 7 euros y no es raro que una tortilla completa se acerque a los 24 o más euros si hablamos de los formatos grandes o con ingredientes extra.