Detenido un hombre de 48 años por provocar un incendio forestal en Colmenar Viejo

Uno de los perros especializados en la detección de sustancias acelerantes para la investigación del presunto autor del incendio provocado en Colmenar Viejo el pasado mes de julio. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a una persona por provocar de manera intencionada un incendio forestal de nivel 1 en la localidad madrileña de Colmenar Viejo el pasado 21 de julio.

Se trata de un hombre de 48 años y de origen marroquí al que se le ha imputado un delito de incendio forestal, según informan fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil. Tras la extinción del incendio por los servicios de emergencia, se encargó de la investigación la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Madrid, con la ayuda de perros especializados en la detección de acelerantes.

Después de realizar las comprobaciones necesarias de cara a la identificación de las personas responsables, se logró detener al presunto autor el día 9 de agosto. Debido a esto, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos a los que se hace referencia ocurrieron el pasado día 21 de julio. Se recibió un aviso de un posible incendio forestal sobre las 15:45 horas en el término municipal de Colmenar Viejo. Finalmente, fue declarado de Situación Operativa 1 por el Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).

Exactamente, ocurrió en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y se dio por controlado durante la jornada de ese mismo día lunes, como informaron los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Para las tareas de extinción se desplazaron hasta el lugar un total de seis autobombas, tres medios aéreos, tres vehículos de mando y un bulldozer que lograron estabilizar las llamas que calcinaron una zona de pasto.

El fuego, además, provocó cortes de tráfico entre el kilómetro 9 y 11 de la M-618, en ambos sentidos. Exactamente, afectaron a 31 hectáreas.

#OperacionesGC

Detenido un hombre 48 años por provocar de manera intencionada un #IFColmenarViejo, el pasado 12 de julio.

Las llamas obligaron a cortar el tráfico en la M618 y afectaron a 31 hectáreas.

Al autor se le imputa un delito de incendio forestal y ha sido puesto a… pic.twitter.com/GOIKH4llg4 — Guardia Civil (@guardiacivil) August 19, 2025

Incendios en Madrid

No ha sido el único incendio que se ha registrado en la zona. En este mes de agosto se ha vuelto a repetir una situación similar con el incendio que todavía permanece activo en dicho municipio.

Este último ya se encuentra en nivel 0 y ha afectado a un total de 160 hectáreas. En concreto, se ha originado en la Zona del Camino de Valdeolivas, junto al vertedero municipal, en una ubicación cercana al que también asoló la localidad vecina de Tres Cantos la pasada semana.

En esta ocasión, todavía se desconocen las causas que han provocado el fuego.