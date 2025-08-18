Una fuerte racha de viento vuelca varias embarcaciones en El Atazar: 19 personas han tenido que ser rescatadas

Parte del equipo de rescate en el embalse de El Atazar. 112 Comunidad de Madrid

La situación climática en Madrid sigue siendo sorprendente en estos días. Una fuerte racha de viento provocó este domingo el vuelco de varias embarcaciones que estaban haciendo deporte en el embalse de El Atazar y tiró a todos sus ocupantes al agua de repente.

En total, 19 personas tuvieron que ser sacadas del agua y evacuadas, según ha informado 112 Comunidad de Madrid y Europa Press.

El día de fuerte calor que se vivió este domingo en toda la región hizo que muchos aficionados apostaran por ir al embalse de El Atazar y practicar un deporte de agua que los ayudara a llevar mejor las altas temperaturas.

Dispositivo de rescate de #BomberosCM y #SUMMA112 para evacuar a 19 personas que han caído al agua en el 📍 embalse del Atazar.



Hacían kayak y una fuerte racha de viento ha volcado varias embarcaciones cayendo sus ocupantes. Todos ilesos.#AgentesForestalesCM@guardiacivil pic.twitter.com/xTvf6TPlSa — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 17, 2025

La mayoría optó por coger un kayak y salir a navegar, pero de repente se sintió un viento fortísimo que hizo que los tripulantes no pudieran controlar la embarcación que acabó volcando y tirando al agua a todos los participantes.

Afortunadamente todos los que participan en estas actividades acuáticas que se organizan en El Atazar tienen que llevar su chaleco salvavidas y pudieron mantenerse sin problema en el agua hasta que llegó el dispositivo de rescate.

Tampoco hubo que lamentar que ninguno de los miembros de la tripulación se golpeara con el kayak o con los remos por lo que todos los rescatados salieron ilesos de esta aventura.

Tal y como ha trasladado 112 Comunidad de Madrid, en el dispositivo de rescate participaron Bomberos de la Comunidad de Madrid y el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112).

También se necesitó la intervención de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de todos.

La mayoría de las personas rescatadas pudieron salir del agua gracias a la intervención del helicóptero de la Comunidad de Madrid, que los fue sacando uno a uno para ponerlos a salvo.