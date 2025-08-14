La mala suerte de Aurelio, atropellado por un coche sin el freno de mano en Aranjuez: "Gritó 'para, para' pero no pudo"

El calor que hacía en Aranjuez la noche del martes fue motivo más que suficiente para que Aurelio decidiera sentarse en el Mesón Nico, justo al lado de su casa, para tomarse un helado tranquilamente; sin imaginarse que ese lugar se iba a convertir en el escenario de su propia tragedia.

Hacia las doce y cuarto de la noche, este vecino de 64 años estaba hablando con Radu, el camarero de su bar de cabecera, cuando vio que un coche se acercaba a toda velocidad hacia él y lo empotraba contra la pared.

Aurelio está hospitalizado en estado muy grave con varios traumatismos.

"Yo me salvé de milagro. Estaba hablando con Aurelio y el coche se quedó a medio metro de mí... Sólo lo oí gritar 'para, para...', pero el vehículo no paró y se metió en la pared", relata a Telemadrid el propio Radu, horas después de la tragedia, en la puerta del mesón.

El golpe fue tan fuerte que hizo levantarse de la cama a muchos de los vecinos de alrededor que lo escucharon y alteró a muchos de los clientes que estaban sentados tranquilamente en la terraza, buscando algo de fresco.

Precisamente, entre los testigos había una enfermera tomándose un zumo de naranja que se movilizó enseguida para atender a Aurelio.

"Menos mal que estaba ella y vino rápido, porque si no, no sé lo que hubiera pasado", insiste Radu que aún no se cree cómo pudo ocurrir este terrible accidente.

Ni él ni la mayoría de las personas que lo presenciaron que sólo explican que frente a Aurelio había varios coches aparcados en batería y uno de ellos, de repente, empezó a moverse hacia atrás hasta empotrarse contra la mesa donde estaba sentado.

Según las primeras investigaciones de la Policía, otro vecino de Aranjuez estaba buscando algo en su coche cuando quitó el freno de mano y el vehículo salió hacia atrás sin que él pudiera pararlo ni hacer nada por evitar el atropello.

"Cuando pasó todo, yo fui a llamar a su mujer, porque Aurelio vive muy cerca, y bajó con un ataque de ansiedad increíble", continúa explicando Radu.

Una unidad del Summa 112 se trasladó rápidamente hasta la calle de Infantas, donde ocurrió este terrible accidente, y atendió a Aurelio para estabilizarlo antes de su traslado al hospital en estado muy grave.

En el Mesón Nico aún se podía ver este miércoles la mesa destrozada y una tubería también afectada por el golpe del coche. Pero sobre todo, se sentía el susto en el cuerpo de los habituales que solo esperan que Aurelio se recupere pronto para volver a sentarse en su mesa.