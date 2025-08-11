Los vecinos de Alcorcón, hartos del macrobotellón con coches tuneados en un parking: "Sólo se oyen acelerones. Es infernal"

Los vecinos de la zona de Parque Oeste de Alcorcón, cercana a una zona comercial con un gran parking, temen la llegada de los fines de semana. Denuncian que en los aparcamientos se producen "macrobotellones con coches tuneados", lo que provoca "muchísimo ruido".

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón informan de que la concejalía de Seguridad Ciudadana ya ha establecido unos dispositivos especiales coordinados entre la Policía Municipal y la Policía Nacional para evitar estas concentraciones.

Según explica un vecino de la asociación Sural de Alcorcón, los residentes de "Prado de Santo Domingo se han quejado del ruido de los botellones de los chavales que ahora ya están de vacaciones".

Afirman que "hay carrerones con los coches por su barrio" por lo que se escuchan "los acelerones y las frenadas", algo que les parece "muy peligroso".

En una entrevista con Telemadrid, una vecina de la zona de Parque Oeste definió como "infernales" las noches que hay concentraciones de coches y macrobotellones.

Al parecer, hay algunas viviendas situadas a tan solo 150 metros del parking en el que se producen estos encuentros, por lo que es realmente difícil para los vecinos conciliar el sueño.

Además, estas 'fiestas' se alargan hasta las 3.30 horas de la madrugada, por lo que los vecinos piden una solución.

🚨 Una vez más, Parque Oeste (Alcorcón) se convierte en punto de concentración ilegal de tuning hasta las 3:30h.



🔊 Ruidos, 🏎️ carreras y ⚠️ peligro para los vecinos, sin rastro de 🚔 policía municipal.



🙈 El gobierno de Candelaria Testa mira hacia otro lado.



⚒️Hay que… pic.twitter.com/yDfnjydF7p — PP Alcorcón (@ppalcorcon) July 13, 2025

La oposición de Alcorcón, encabezada por el Partido Popular, publicó en sus redes sociales varios vídeos de estas concentraciones. "Hay que trabajar seriamente para erradicarlas y evitar todos los problemas que causan", publicaban los populares junto a una crítica al consistorio de Candelaria Testa

Según informa David López, concejal de Seguridad Ciudadana y segundo teniente de alcalde de Alcorcón, "la Policía Municipal y la Policía Nacional han establecido un dispositivo especial para acabar con esta situación".

"No podemos revelar la ubicación y el número de agentes que participan en este dispositivo, pero lo cierto es que está surtiendo efecto".

Cuenta que se han dispuesto "varios dispositivos con controles de acceso a los parkings de la zona y en las vías públicas de entorno, controles que vigilan las modificaciones técnicas de los coches, la documentación, los ruidos además de controles de alcoholemia y drogas".

Por eso, confían en "los cuerpos de seguridad y su profesionalidad", que están dando buenos resultados, y apostilla que seguirán "trabajando por la seguridad" de "las vecinas y vecinos".