Llega el final de la ola de calor y vuelven las tormentas a Madrid: Aemet avisa de lo que viene con lluvias en las próximas horas

La ciudad de Madrid ha vivido durante los últimos días asediada por las altas temperaturas. Una gran ola de calor ha golpeado a la capital de España como a otras tantas localidades del país llevando a la sociedad a unas jornadas absolutamente extremas.

Mientras la gran urbe se sigue vaciando de madrileños que disfrutan de sus vacaciones de verano durante este mes de agosto, el calor sigue instalado en todos sus rincones. Sin embargo, hay que reconocer que de una manera un poco más llevadera.

Los termómetros empiezan a ofrecer una pequeña tregua y la ola de calor remite, con máximas que irán bajando gradualmente en las próximas horas. A pesar de que este lunes seguirá siendo complicado, ya que se volverán a rozar los 40 grados como sucedió durante la pasada semana.

La Comunidad de Madrid seguirá estando en alerta naranja según la AEMET, pero serán las últimas horas de riesgo, ya que a partir del martes, el calor da un pequeño respiro. Eso sí, el sol radiante seguirá siendo el gran protagonista de los cielos tanto en zonas de la sierra como en el resto de la región.

Una situación, no obstante, que cambiará en cierto modo de cara a este martes, cuando se producirá una interrupción breve de esta tranquilidad. Para dicha jornada no se descarta la aparición de algunas lluvias en forma de tormenta, una situación muy habitual cada verano.

Tormentas de verano en Madrid

El sofocante verano que está golpeando a la ciudad de Madrid va a vivir horas de cambios drásticos e intensos. Durante la jornada de este lunes se volverá a vivir un nuevo capítulo de la ola de calor que tan protagonista ha sido en los últimos días.

Mientras en la sierra se alcanzarán temperaturas de hasta 37 grados, en el área metropolitana y en la mayoría de la región los termómetros podrían crecer hasta los 39 grados. Y en algunos puntos incluso los mercurios podrían dibujar el 40.

Sin embargo, esta es una situación que será limitada, ya que durante este martes habrá una pequeña reducción de esas máximas. El calor remitirá en cierto modo y, aunque seguirá golpeando con fuerza, no lo hará de una manera tan intensa con máximas menos peligrosas.

Para este lunes, el aviso se mantendrá activo entre las 13:00 y las 21:00 horas. Y 24 horas después llegarán los momentos más complicados, pero esta vez por culpa de las lluvias. Y es que qué sería de un verano sin sus habituales tormentas.

Así pues, el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología dará paso a chubascos dispersos durante la última hora de la tarde, a partir de las 19:00 horas, y que provocarán un descenso térmico que podría ampliarse hasta la llegada del fin de semana.

No obstante, habrá que seguir teniendo cuidado en zonas como Getafe, Alcalá de Henares, Aranjuez, Navalcarnero o la propia capital, donde está previsto que se registren estas altísimas temperaturas.