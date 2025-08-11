Un incendio en Tres Cantos obliga a activar el nivel 2 de alerta por la proximidad del fuego a las viviendas

El incendio de Tres cantos, el segundo en menos de un año.

Un incendio declarado este lunes en la zona este del Nuevo Tres Cantos ha obligado a activar el nivel 2 del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA), debido a la proximidad de las llamas a las viviendas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Tres Cantos, el fuego se extiende hacia el sur-sureste y se recomienda a los vecinos de las urbanizaciones cercanas que mantengan las ventanas cerradas y sigan la evolución a través de los canales oficiales municipales. Más tarde comunicó que ya se encuentran operando en la zona efectivos y agentes contra incendios.

Tal y como ha comunicado la Comunidad de Madrid en X (anteriormente llamado Twitter) , el fuego "se ha iniciado a las 19.45 h. y el fuerte viento en la zona lo está empujando con fuerza". Hasta 14 dotaciones de Bomberos y tres helicópteros más unidades de jefatura se encuentran actuando en la zona.

🔴Declarado un incendio de nivel 2 en Tres Cantos (Madrid) por la proximidad a las viviendas#IFTresCantospic.twitter.com/VV1yoMTVh6 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 11, 2025

Policía Local y Protección Civil trabajan en coordinación con la Comunidad de Madrid para controlar la situación.

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha indicado que, aunque el incendio no afecta a la Dehesa Boyal, el humo es visible desde el municipio y ha pedido a la población que no se acerque a las inmediaciones. También han desalojado el polideportivo municipal Dehesa Boyal.

Se trata del segundo incendio registrado en menos de un año en la zona de Tres Cantos. El fuego registrado este lunes se produce apenas un año meses después de otro gran incendio que afectó a Tres Cantos el pasado 22 de agosto.

En aquella ocasión, las llamas calcinaron 535 hectáreas, obligaron al desalojo preventivo de varias viviendas y dejaron siete heridos leves, la mayoría por inhalación de humo.

Se ha iniciado un incendio en la zona este del Nuevo Tres Cantos. El incendio se extiende hacia el sur-sureste y se recomienda a los vecinos de las urbanizaciones cercanas que cierren las ventanas y se mantengan informados a través de las redes sociales municipales. — Ayuntamiento Tres Cantos (@ayto3cantos) August 11, 2025

La magnitud de aquel fuego lo convirtió en uno de los más graves registrados en el municipio en los últimos años.