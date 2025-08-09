Vuelos de primera pero hoteles tres estrellas, así son las vacaciones de los madrileños que gastan unos 1.100 euros

Las vacaciones son uno de los momentos más esperados por todos los madrileños. La búsqueda de una playa o simplemente de un clima más fresco hace que no escatimen en gastos a la hora de elegir destino para sus días libres.

De media, los madrileños se están gastando 261 euros de ida y vuelta en vuelos en clase turista, mientras que la cifra asciende a 415 euros para desplazamientos internacionales.

Los madrileños no dudan en viajar con todas las comodidades y son los segundos en búsqueda de vuelos en primera clase o clase business, solo superados por los habitantes de Barcelona. Así lo registra un estudio realizado por el portal Kayak.

Aunque los madrileños no tengan problemas en elegir vuelos en primera clase, en el caso de los hoteles esta tendencia hacia el lujo cambia bastante. En búsquedas de hospedajes de 4 y 5 estrellas, caen al octavo lugar.

En cuanto al gasto en alojamientos, los hoteles siguen siendo la principal opción. Dentro de las fronteras españolas los madrileños suelen dejar algo más de dinero, en torno a 146 euros por noche, mientras que en destinos internacionales pagan unos 141 euros por noche.

Los habitantes de esta región también ocupan el octavo lugar entre los viajeros más dispuestos a invertir en estancias hoteleras con todo incluido, con un gasto medio por noche de 181 euros.

La ciudad de Tokio. Foto de Jaison Lin en Unsplash

Según la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (Femav), al menos el 97,6% de los madrileños desea irse de vacaciones este verano 2025.

En cuanto al gasto total, la federación estima que, de media, será de unos 1.100 euros por persona. Más de la mitad se plantea como una opción viable la financiación de sus vacaciones, especialmente para los más jóvenes.

Destinos favoritos

Los madrileños no solo quieren salir de la capital a lugares cercanos, sino que también quieren viajar fuera de España. Es por ello que algunos de los destinos predilectos para este verano se encuentran más allá de nuestras fronteras.

Italia, Estados Unidos y Francia encabezan las búsquedas de vuelos en Madrid y se convierten en los países internacionales favoritos. Además, algunas ciudades con viajes de larga distancia consiguen colarse en el top. Es el caso de Tokio y Bangkok, cuyas búsquedas han aumentado en un 13% y 8%, respectivamente.

Aun así, la Femav sigue situando los destinos nacionales como los más interesantes para los madrileños. El 73% prefiere viajar dentro de nuestras fronteras, con la costa mediterránea y Andalucía a la cabeza, relegando las capitales europeas al 8,4% del total.

Llegadas a Madrid

Aunque son muchos los que quieren marcharse son muchos también los que vienen a Madrid en estos meses. Para agosto, se espera que la ocupación hotelera de la capital se sitúe de media en el 53%, un punto por encima de la del año pasado.

La primera quincena del mes se estima que se coloque en el 50,33%, mientras que las dos semanas restantes se espera que sea más alta, concretamente del 55,42%.

Los viajeros internacionales continúan siendo un año más los protagonistas, pues representan un 57,6% de los turistas llegados. En cambio, los españoles representan el 42,4% restante. Por países, Madrid acoge especialmente residentes en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, México y Argentina.

Al cierre del primer semestre, según datos proporcionados por el Ayuntamiento, la capital recibió un 1,9% más de pernoctaciones que en el año 2024, pero un 0,4% menos de visitantes. Esto se traduce en 11.635.113 noches y 5.437.012 turistas.

La estancia media de los que llegan a la ciudad para pasar sus vacaciones fue, durante los seis primeros meses del año, de 2,14 noches por visitante, lo que supone un incremento del 2,27% respecto al ejercicio anterior.

El gasto de los turistas internacionales ascendió a los 8.934 millones de euros, con una subida del 10,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, la hostelería se vuelve a consolidar como un motor de empleo para la capital. Este semestre ha dado trabajo a un total de 14.471 personas, lo que supone un 6,2% más que el mismo periodo que el año anterior.