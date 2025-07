Un ganadero, en shock tras el incendio forestal en Madrid: "No me dejan pasar y estoy nervioso, no sé que pasa"

Este lunes se ha producido un nuevo incendio en la Comunidad de Madrid. Concretamente en los alrededores de Colmenar Viejo. El humo se veía desde diferentes puntos de la región. El incendio ha afectado al pasto y al menos una vivienda.

"Desde aquí he visto que sale el humo, prácticamente desde la misma vaquería", explica un ganadero de la zona al micrófono de Buenos días en Telemadrid.

Otro testimonio explica que cuenta con ganado, ovejas y gallinas en esa zona y se ha mostrado muy preocupado por el incendio: "No me dejan pasar y estoy nervioso, en el sentido de que no sé lo que pasa".

No obstante, el servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha dado por controlado el incendio durante la tarde del lunes. Durante esta noche han permanecido tres dotaciones en la zona por si se producían rebrotes.

En Buenos días también han hablado con Luis Miguel Ferrero, cabo primero del SEPRONA. Los agentes de la Guardia Civil están investigando el origen de estos incendios y son los responsables de aclarar las causas.

"Una vez finaliza la fase de extinción del incendio, nos ponemos a determinar la zona de inicio y las causas que lo han provocado", comenta Ferrero.

El cabo primero del SEPRONA desvela que "la zona de origen se delimita para buscar indicios de cómo se produjo el fuego". Además, se guían por la dirección del viento como una de las claves para conocer el origen.

El de Colmenar Viejo es uno de los 78 incendios forestales que se han producido en la Comunidad de Madrid en la última semana. Uno de los incendios que también sucedió este lunes fue en San Martín de Valdeiglesias.

Una de las causas más comunes en los incendios forestales es el factor humano. Se estima que el 80% de los incendios son provocados por personas, ya sean intencionados o fallos.

El 5% se achaca a causas naturales. Mientras que el 15% restante no tiene una causa específica conocida.