Antonia Castillo, vecina de Madrid en riesgo de desalojo: "Ni las personas con trabajo podemos pagarnos un techo"

Uno de los grandes problemas que tiene Madrid en la actualidad es la situación de la vivienda. El mercado en la capital se encuentra en un estado crítico, ya que la demanda supera ampliamente la oferta. Además, la tendencia indica que estos síntomas van a ir in crescendo.

Sin embargo, el problema de Madrid con el asunto de la vivienda no gira solo en torno a los precios. Aunque lo cierto es que unos inconvenientes se retroalimentan con los otros. Otro de los grandes problemas que tiene la capital son los alquileres turísticos.

Estos inmuebles destinados a turistas reducen las posibilidades habitacionales de aquellas personas que necesitan un techo, pero que no pueden pagar por el alquiler lo que sí pueden desembolsar los turistas. Por ello, cada vez se producen más casos como el de Antonia Castillo.

Esta vecina de Madrid relató su caso en el programa Equipo de investigación de laSexta. En él analizó la famosa 'turismofobia', una corriente que critica el aumento de estos pisos y que han provocado que Madrid ya tenga el doble que una ciudad como Berlín, comparable en cuanto a valor turístico y número de habitantes.

El caso de Antonia Castillo es muy parecido al que viven miles de personas en Madrid. Ellos son colectivos que chocan de manera frontal contra sociedades de inversión inmobiliaria que les invitan a abandonar sus casas para hacer un mayor negocio con ellas.

Desalojada por culpa de los pisos turísticos de Madrid

Los vecinos de Tribuelete 7 son los protagonistas de una historia cada vez más repetida en Madrid. Una de ellos es Antonia Castillo, una mujer de 57 años que fue instada a abandonar su casa porque la vivienda en la que residía iba a ser destinada a un uso turístico.

Ella y sus vecinos recibieron una carta de una sociedad de inversión inmobiliaria en la que les informaban de que sus contratos de arrendatarios expiraban y que no se iban a renovar. Por ello, debían abandonar el inmueble.

"Me quieren quitar el techo para meter a un turista. Evidentemente, provoca un sentimiento de rechazo muy grande hacia esa gente", decía al programa Equipo de investigación. Esta persona pagaba religiosamente su alquiler de 600 euros. Sin embargo, no era suficiente.

Lo que suelen hacer estas sociedades es invitar a estas personas a abandonar sus casas para aumentar los precios y dedicarlos a viviendas turísticas, las cuales ofrecen una mayor rentabilidad.

"Es terrible porque nos estamos encontrando en una situación en la que las personas trabajadoras no tienen posibilidad de pagarse un techo. A mí me dices a los 57 años que voy a tener que irme a vivir a una habitación alquilada, todas mis cosas a la basura, porque es que no tengo dónde guardarlas o que tenga que cambiar incluso de trabajo...".

Por ello, esta persona, apenada, aseguraba que muchos tenían que empezar a ir pensando, no solo en abandonar su casa, sino también en dejar la Comunidad de Madrid para huir de estos elevados precios: "Tendremos que irnos a vivir a Ávila, por ejemplo, y vendremos en tren por las mañanas".

"Nos vestiremos de madrileños para que los turistas piensen que hay vecinos, y por la noche volveremos a Ávila". Tal y como explica el propio programa, algunas empresas como la encargada de gestionar este bloque de viviendas se comprometió a que estas fueran rehabilitadas y destinadas a un uso residencial.

No obstante, no suele ser lo habitual, ya que cuando unos vecinos son invitados a abandonar su inmueble, la decisión de la compañía suele ser inamovible. Así es como crece este problema que afecta de lleno a la capital española.