Un mes sin Orlinda, la mujer que desapareció misteriosamente mientras hacía una escala en Barajas

Se cumple un mes desde que comenzó un verdadero infierno para Estefanía, Juan David y Alexandra. El pasado 22 de junio, su madre, Orlinda Marín Trujillo desapareció mientras hacía una escala en Barajas junto a su padre.

Su desaparición es especialmente delicada, ya que Orlinda padece demencia y necesita medicación.

Ahora, un mes después de los hechos, Estefanía relata a Madrid Total todo lo sucedido y cómo se han organizado ella y sus hermanos "para dar con ella lo antes posible".

"El pasado domingo 22 de junio, mi madre y mi abuelo tenían que coger un vuelo de vuelta a Cali, Colombia. Ese día, venían de pasar unos días conmigo en Ibiza y la parada en Barajas era la escala de su viaje de vuelta a casa", relata.

Cuenta que su madre padece "demencia" por lo que los hermanos contrataron "el servicio de asistencia" para que acompañaran "a los dos pasajeros de Ibiza al aeropuerto de Madrid" y de allí para que "les acompañara a embarcar en el avión que les llevaría de vuelta a Cali".

La última foto de Orlinda. Cedida

Todo estaba yendo bien. "El servicio de asistencia trasladó a mi madre y a mi abuelo a una sala para que esperaran a que comenzara el embarque del vuelo para volver a Cali. Nosotros llamamos a mi abuelo cada rato para saber cómo estaba yendo todo", cuenta Estefanía.

"Hacia las 8.30, mi abuelo nos llamó y nos dijo que mi madre había desaparecido. Todo sucedió cuando él se despistó o se durmió. Una mujer que le dijo a mi abuelo que mi madre había ido al baño, pero allí no estaba", detalla Estefanía.

En aquel momento, el abuelo de Estefanía avisó a la Policía de la desaparición: "Al parecer, actuaron de manera un poco lenta". Una amiga de mi madre también iba a acompañar a mi madre y a mi abuelo hasta que embarcaran, así que le pedimos que fuera corriendo a Barajas.

El mismo día 22, unas horas después, la familia puso "una denuncia por desaparición". La Policía del aeropuerto informó de que habían visto a Orlinda a través de las cámaras "salir de la T-4 a las 9.05 horas de la mañana".

"45 minutos después, una cámara de una gasolinera grabó a mi madre y la Policía nos ha informado de que la última vez que mi madre ha sido captada por una grabación ha sido en el Club de los Estudiantes, que está a 45 minutos andando de la citada gasolinera", relata Estefanía.

Y, por desgracia, esto es todo lo que sabe de Orlinda hasta hoy, "La Policía ha estado buscándola por la zona de Alcobendas, Barajas y San Sebastián de los Reyes sin éxito", explica.

Una foto reciente de Orlinda. Cedida

Ante esta situación, Juan David viajó desde Colombia a Madrid con el objetivo de encontrar a Orlinda: "Mi hermano alquiló un coche y la está buscando por todos los sitios que puede".

"Juan David no va a volver a Colombia hasta que no encuentre a mi madre. Yo tuve que volver a Ibiza, que es donde vivo, pero también he ido a Madrid para tratar de encontrarla", explica.

De momento, los hermanos no han tenido "ninguna información" por parte de la Policía que pueda arrojar algo de luz de dónde puede estar Orlinda.

"No perdemos la esperanza de que aparezca. Ojalá alguien la haya ayudado y nos podamos reencontrar con ella muy pronto", apostilla Estefanía.

Por ello, estos hermanos piden colaboración ciudadana para encontrar a su madre. Además, como tiene demencia, necesita una medicación.

En el momento de la desaparición, Orlinda vestía una chaqueta vaquera gris, pantalón negro y unas sandalias. Mide 1,55, tiene el pelo castaño y los ojos marrones.