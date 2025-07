Raquel, vecina de Montecarmelo, aplaude a las dos menores agredidas por un repartidor: "Son muy valientes"

En el apacible barrio madrileño de Montecarmelo, el reciente caso de agresión a dos menores por parte de un repartidor ha sacudido la tranquilidad habitual de sus vecinos.

La comunidad, consternada pero unida, ha comenzado a tomar con determinación sus primeras medidas preventivas para hacer frente a la situación.

En medio del revuelo, Raquel, una vecina del mismo barrio, ha compartido su testimonio en el programa 'Y Ahora Sonsoles', aplaudiendo el valor de las jóvenes implicadas: "Han sido muy valientes".

Raquel relató cómo se enteró del suceso: "A mí me llega un audio y claro, en un primer momento no sabes si es de verdad o no, pero más adelante me llega otro y al día siguiente veo la noticia".

Según cuenta, el mensaje de voz se propagó rápidamente por los grupos de vecinos y redes de mensajería instantánea.

La recomendación era clara: reenviarlo a otros residentes para advertirles y fomentar la precaución.

El ataque, ocurrido el pasado domingo (día en el que no había conserje) ha avivado un debate entre los residentes sobre la necesidad de reforzar la seguridad en los portales y zonas comunes.

Como señaló Raquel, este hecho ha generado inquietud en las urbanizaciones, hasta el punto de plantearse nuevas medidas de acceso.

"Empiezas a pensar si es necesario que estos conserjes hagan otras cosas, que no sea simplemente vigilar", reflexionó.

Algunas comunidades, como la de Raquel, ya cuentan con sistemas alternativos como lockers para la recepción de paquetes, evitando así el ingreso directo de repartidores a las zonas residenciales.

Sin embargo, este método tiene sus límites. "Somos muchos vecinos, pedimos muchos paquetes y entonces llega un momento en el que no tienen dónde dejarlo", explicó.

Más allá de las medidas preventivas, Raquel quiso destacar el coraje de las menores agredidas. Con la voz visiblemente emocionada, confesó sentirse impactada por su capacidad de reacción.

"A mí me ha impresionado que, siendo tan pequeñas, hayan sido capaces de reaccionar así, porque incluso un adulto no sabe cómo va a reaccionar cuando te pasa esto. Han sido muy valientes", señaló.

La rápida actuación de las niñas, del padre y de otros vecinos que ayudaron, fue fundamental. "Yo de verdad que no sé cómo reaccionaría si de repente me pasa esto", reconoció.

La conmoción en Montecarmelo es palpable. La reportera del programa apuntó que el barrio se encuentra "en alerta" y que se están extremando las precauciones.

Aun así, tanto ella como Raquel insistieron en la importancia de no generalizar ni estigmatizar al colectivo de repartidores. "Tampoco hay que culpar y que por uno paguen todos", subrayó Raquel.

En paralelo, los vecinos han solicitado con firmeza respeto y discreción hacia la familia de las menores, pidiendo que se evite cualquier tipo de exposición innecesaria en un momento tan delicado.

Según informó la reportera, la madre de una de las niñas tuvo que ser atendida en el hospital por una crisis de ansiedad tras el suceso.

"Van a ser días complicados en este barrio, un tranquilo barrio de Montecarmelo", concluyó, dando cuenta de una comunidad que, pese a todo, se muestra firme, solidaria y más unida que nunca.