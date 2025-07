"O te medicas o no duermes": un vecino de Chueca no se calla y estalla con las celebraciones del Orgullo en Madrid

Estamos en la semana del Orgullo y Madrid ya está preparada para acoger una multitud de actos y eventos. Miles de personas viajan a la capital durante unos días muy festivos y de celebración.

Una situación que sufren especialmente en Chueca, el barrio del Orgullo por excelencia. Esteban, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, cuenta a MADRID TOTAL como viven estos días en el barrio.

Esteban lleva una rutina habitual durante estas fechas: "Esto es el día de la marmota. Cada año hago rondas de medios porque es la misma historia de siempre desde 2007".

El presidente de la asociación recalca que en 2007 "es cuando empezó esto, hasta entonces no se había convertido en lo que es ahora".

"Lo que es ahora", en palabras de Esteban, es una situación "insoportable" y en la que "no se puede vivir" por diferentes motivos.

Uno de ellos es el ruido. "Es tan alto que o te medicas o no duermes", asegura de una forma muy contundente. El vecino de Chueca cree que "salvo que tengas mucha facilidad de dormir, es imposible descansar durante estos días".

Durante esta semana, la plaza de Pedro Zerolo de Chueca se llena de jóvenes haciendo botellones durante toda la noche, lo que genera también un problema de limpieza en las calles.

"Los baños los usan para todo menos para orinar. Así que orinan en las calles y se produce un hedor insoportable cuando se van acumulando día a día", describe el presidente de la asociación.

Todo esto provoca que muchos vecinos abandonen el barrio durante esta semana: "Es muy habitual, mucha gente se va a hoteles o de vacaciones porque no se puede estar aquí".

Esteban lleva varios años marchándose del barrio cuando llega el Orgullo, pero esta vez le tocará pasarlo en su casa: "Este año por motivos de trabajo no me he podido organizar y me tengo que quedar aquí".

Para el presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, el Orgullo no trae nada beneficioso al barrio, "ni siquiera a nivel económico": "Ganan dinero los locales que venden alcohol, pero el resto de comercios pierden dinero, pues no venden cosas para el público objetivo de las fiestas".

Esteban cree que existen soluciones para este problema, como sería trasladar los festejos a otros lugares de la capital donde se celebran festivales de música. Pero cree que "hay muchos intereses de por medio y mucho dinero en juego".

El vecino sostiene que hay "presiones de los partidos políticos y de las organizaciones que se benefician", junto a "mucho 'primo de las mascarillas'". Un término con el que se refiere a los intermediarios que se llevan un porcentaje de los beneficios: "Algo muy habitual en Madrid".

Esteban también nos matiza un aspecto importante: "Hay que diferenciar entre las celebraciones y la manifestación, que es superlegítima". El vecino se posiciona a favor de "cualquier reivindicación, porque estamos hablando de derechos", pero cree que "los botellones y las celebraciones son otra cosa diferente".

Ante esta situación, los vecinos exigen cambios y soluciones para no tener que abandonar sus casas o medicarse para conciliar el sueño.