Una okupa de Madrid estalla contra vecinos de Valdemoro: "He hablado para que me hagan el contrato y no quieren"

La okupación de un edificio de propiedad pública junto a la estación de Cercanías de Valdemoro ha encendido la polémica en el municipio madrileño. Se trata de un inmueble perteneciente a Adif, ocupado actualmente por una familia con seis miembros.

Según el alcalde de Valdemoro, David Conde, los okupas están generando conflictos a los trabajadores de la estación, así como a todos los viajeros que pasan por sus andenes a diario.

Mientras tanto, desde la entidad confirman que ya han solicitado el desalojo judicial, el cual ha sido aprobado, aunque aún no hay fecha para su ejecución.

Estación de Valdemoro.

Ante esta situación los okupas no se andan con rodeos y se han enfrentado a las acusaciones de manera clara y directa. La primera en hablar ha sido una de las hijas de la familia quien de forma contundente ha lanzado una advertencia: "Mira, nosotros no somos ni conflictivos, ni hacemos basura".

La joven, quien repite que se niega a responder, asegura en Telemadrid que vive junto a su padre, su madre y sus tres hermanos y que "no llevan tanto como dice la televisión". Además, niega haber entrado de forma violenta, explicando que "llegamos aquí porque nos dieron las llaves".

Una guerra con los vecinos. Telemadrid

Una versión que, tal y como detalla su madre, dista mucho de la de las autoridades. La okupa detalla que llevan cuatro años allí y que la vivienda se la alquiló "la chica que vivía aquí antes. Ella sí que estaba legal, supuestamente, pero no pagaba el alquiler".

Desde entonces, asegura que intentó formalizar el contrato con los propietarios, pero no tuvo éxito: "He hablado con ella varias veces para que me hagan el contrato y dicen que ya no quieren alquilar las viviendas".

La situación actual de la familia es irregular, y reconoce que no están pagando ningún alquiler. Sostiene que los suministros básicos como el agua y la luz están incluidos "en el alquiler" que "obviamente" no pagan.

Ahora, tras la orden de desalojo, denuncian que se les está intentando presionar con cortes de suministros, lo que considera que "son coacciones varias".

La okupa da la cara. Telemadrid

Mientras tanto, el ambiente en la zona sigue tenso. Vecinos y usuarios de la estación expresan su malestar, y el Ayuntamiento pide una solución rápida para recuperar la normalidad.

Adif, como propietario del inmueble, ha confirmado que los trámites judiciales ya están en marcha y que el juzgado ha autorizado el lanzamiento, a la espera de fijar una fecha concreta.