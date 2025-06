Irene Vega, estudiante con un 14 en la Evau 2024: "La clave es la organización y no pensar cada día lo que toca estudiar"

Esta semana estaba marcada en rojo para muchos estudiantes. El inicio del mes de junio también trae el comienzo de los exámenes de Selectividad. Una prueba que ha cambiado de nombre en los últimos años, pero que es un momento clave para todos.

La PAEG, EVAU, EBAU o PAU, nombre que tienen actualmente los exámenes que conforman las Pruebas de Acceso a la Universidad, tendrán lugar en España los días 3, 4 y 5 junio. En todas las regiones salvo excepciones como Cataluña.

Sin embargo, si estas pruebas son momentos de tensión y nervios para todos, estas sensaciones se multiplican en grandes ciudades como Madrid. Allí, la afluencia de estudiantes se multiplica, lo que provoca que los alumnos vean aún más competencia.

Hay quienes pasan por este trámite sin pena ni gloria. Pero hay otros que tienen un éxito único, como es el caso de Irene Vega Sánchez, una estudiante de Ingeniería Aeroespacial y que en 2024 consiguió la máxima nota. Los 14 puntos.

Y es que Irene podría ser un ejemplo para todos esos estudiantes que en unas horas se pondrán enfrente del folio en blanco para jugarse una parte de su futuro. Ella, por su elección, tenía que sacar muy buena nota. Sin embargo, superó la excelencia.

¿Cuál es la clave para hacer una buena PAU?

Irene Vega, en declaraciones recogidas por la Guía de Acceso 2024-2025 de Uniscopio, explica que este momento es muy personal, único para cada estudiante: "En cuestión de técnicas de estudio, va a depender de la persona".

"Cada uno debería hacer algo de introspección para saber lo que le funciona mejor, porque no todos estudiamos ni aprendemos igual, y eso es algo a tener en cuenta y que contrasta con la idea errónea de que hay una única solución para sacar buenas notas".

Si Irene tuviera que dar un consejo clave es haber hecho las cosas con tiempo y perspectiva, ya que los atracones de última hora no suelen ser productivos: "Lo que sí funciona es llevar todo al día y, si te atascas o no entiendes algo, no tener miedo a preguntar".

Esta brillante estudiante explica además que hay que ser listos a la hora de seleccionar nuestras expectativas para sacar el mayor rédito posible: "Hay muchas veces que, dentro de las optativas, hay algunas que son más sencillas que otras y puede interesar centrarse más en las fáciles".

Cuando las plazas se juegan al límite, cualquier décima suma y marca la diferencia: "Aunque no sean de la asignatura que más guste, hay que tener siempre en cuenta la ponderación de la carrera que tengan pensado estudiar".

Para Irene, lo más importante es estructurar bien nuestro calendario para optimizar el tiempo y los conceptos: "Posiblemente, la cosa más importante a la hora de estudiar para la Selectividad fue organizarme".

A ella le funcionó mucho este truco: "Decidí hacerme unos horarios muy estructurados con los que así no tuviera que pensar cada día lo que me tocaba estudiar, ya que tenía los temas específicos de cada asignatura junto con el tiempo a dedicar puesto todo en unas tablas de Excel".

Sin embargo, a veces, incluso con todo eso, no obtenemos el resultado esperado. En esas situaciones recomienda no cerrarse puertas: "Hay que estar abiertos a más opciones, que no les dé miedo moverse para estudiar lo que verdaderamente les gusta".

Esta es una cuestión importante en Madrid, donde las notas de corte suelen ser muy altas: "Hay muchas comunidades y provincias fuera de las nuestras que ofrecen la misma carrera con notas de corte más bajas y múltiples becas de movilidad para facilitarles los estudios".

"Y si se sigue dando el caso de que les sea imposible moverse, que busquen por lo menos otro grado relacionado, porque nunca se sabe si lo que te planteas en un primer momento es lo que verdaderamente te apasiona estudiar".