Polémica en las oposiciones a bombero de Madrid por los retrasos de las pruebas: "No podemos vivir en un limbo"

Los opositores a bombero de la Comunidad de Madrid están hartos. Denuncian que no se están cumpliendo los plazos establecidos para la celebración de las diferentes pruebas, que no conocen la nota final de su primer examen y que no saben cuándo se celebrarán las pruebas físicas porque la fecha inicial se ha retrasado. Todo ello, les obliga a vivir en "un limbo", ya que, al no tener información, no pueden planificarse correctamente, especialmente de cara a las pruebas físicas de la oposición, que requieren un entrenamiento estricto y metódico.

Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, de la que dependen las oposiciones, informan de que ha habido recursos contra el listado de admitidos y excluidos tras el primer ejercicio de la convocatoria para 267 plazas de Bombero Especialista Conductor. Por tanto, se deben resolver esos recursos. Estas fuentes añaden que en el caso de que se estimen, se hará un llamamiento extraordinario para los nuevos admitidos y una vez resuelto, se convocará el segundo ejercicio.

Pero lo cierto es que los opositores están cansados. Un afectado cuenta en conversación telefónica a Madrid Total que lleva "cuatro años opositando" y destaca que estas pruebas no son como las de "policía o profesor" que se convocan "muchos años". "La anterior convocatoria finalizó a finales de 2023, y en principio, tenía que haber terminado en 2022. En aquel año ya hubo polémica por los retrasos en las pruebas, ya que el Tribunal no cumplió ninguno de los plazos establecidos en las bases de la convocatoria", relatan estas fuentes.

Ahora, vuelve a suceder lo mismo. "En enero de 2024 sacaron la composición del Tribunal y en diciembre de ese mismo año, publicaron una serie de correcciones en las que anunciaban que había más plazas, ya que fusionaron dos convocatorias. En enero de 2025, después de un año esperando, por fin supimos las fechas de las cuatro pruebas para optar a una de las 267 plazas" explica este opositor afectado.

"El primer examen, que era teórico, se celebró el pasado 22 de marzo, en este caso se cumplió el plazo. Pero la segunda prueba, que es la física y es una de las más exigentes, se tenía que celebrar la primera quincena de junio, pero por algún motivo, se va a retrasar con toda probabilidad hasta después de verano. Los opositores necesitamos tiempo, esfuerzo y hacemos una inversión económica importante para hacer los exámenes en una fecha concreta, no es justo que lo retrasen de esta manera y sin dar explicaciones", relata este aspirante a bombero de Madrid.

Este aspirante explica que, para aprobar las pruebas físicas, es imprescindible tener "un nivel físico muy alto" que requiere entrenar "todos los días a un nivel elevado": "Los atletas no entrenan sin saber cuándo será su competición, en este caso es lo mismo. Ahora mismo estamos en una especie de limbo en la que no tenemos información. La última comunicación fue el pasado 26 de marzo, cuando publicaron la plantilla con las correcciones de la prueba teórica, pero no tenemos ningún detalle más ni las notas oficiales"

Estas fuentes añaden que esta situación les obliga a hacer malabares para "llevar una vida normal". "Algunos opositores trabajan y necesitan mucho margen de tiempo para preparar los exámenes y otros tienen hijos que necesitan cuidados, por lo que no es justo que nuestras vidas estén supeditadas a unos exámenes que no sabemos cuándo se celebrarán".

El Sindicato de Bomberos ha denunciado esta situación a través de redes sociales. En un post de Instagram piden una comunicación oficial que no se podrá hacer hasta que Función Pública no resuelva todos los recursos de alzada presentados por los aspirantes. En dicha comunicación apostillan que "el daño irreparable" a los futuros compañeros y compañeras "es evidente" y añaden que el Cuerpo de Bomberos "no merece ese trato".