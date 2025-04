Así es el nuevo negocio en Madrid de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores: "Plasman exactamente los sentimientos"

Dicen que Madrid es la ciudad de las oportunidades. Por eso, cada vez más personas acuden al calor de la capital para desarrollar sus diferentes proyectos de vida. En los últimos tiempos es cada vez más frecuente que rostros conocidos y personajes famosos decidan emprender nuevos planes a través de los que seguir creciendo. Algunos son de vida, como sus nuevas casas.

Sin embargo, otros están más centrados en el aspecto profesional. Uno de los casos más llamativos y recientes es el que protagoniza Carlo Costanzia, conocido sobre todo por ser el hijo de Mar Flores además de por su carrera como actor, la cual lleva un tiempo despegando. Después de unos meses un tanto convulsos y plagados de acontecimientos, ahora parece haber sentado cabeza para centrarse en su futuro profesional.

Su última idea, y que parece estar registrando un gran éxito, ha sido abrir su propio centro de belleza. Un proyecto en el que ha invertido recursos, tiempo e ilusión después de haber sido padre a finales del año pasado y de haber estado inmerso en un conflicto por estafa, por la cual fue condenado y cuya pena finalizó en marzo de 2025.

Tras estos episodios que sin duda han marcado su pasado más reciente, Carlo intenta retomar la normalidad gracias a este negocio al que quiere dotar de "calidad", el término con el que decidió presentarlo. Se trata de una barbería especializada en la que también hay salas para tatuajes y que recibe el nombre de Brigante's.

Un local que destaca además por estar en uno de los barrios que más está creciendo en Madrid en los últimos años a pesar de encontrarse alejado del centro y de zonas más mediáticas. Sin embargo, la apuesta de Carlo Costanzia es decidida y rompedora. Y de momento, los resultados están siendo notablemente positivos.

¿Dónde está el nuevo negocio del hijo de Mar Flores?

Carlo Costanzia lo tiene claro. El hijo de Mar Flores quiere resurgir de la mano de su nuevo negocio, una barbería de diseño que quiere diferenciarse de todas las opciones que hay en Madrid y en la que además podemos tatuarnos gracias a sus prestigiosos profesionales, los cuales son muy valorados por sus clientes.

Un éxito que ha surgido bajo una filosofía muy clara: "Tu estilo, nuestra precisión. Barbería y tatuajes de calidad". Los últimos meses han sido frenéticos para Carlo quien ha llevado a cabo importantes obras que han lavado la cara al local. Además, estos trabajos también han permitido impregnar de su estilo su nuevo hábitat.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el hijo de Mar Flores se mostraba muy motivado ante este nuevo reto: "Es algo que siempre me había gustado. Dios quiera que todo vaya bien". A pesar de lo que muchos pudieran pensar, la apuesta de Carlo ha sido arriesgada, ya que no ha apostado por uno de los barrios más 'chic' de Madrid. Si no todo lo contrario, por una zona que está en crecimiento, pero en la que todavía no ha cuajado del todo ese sentimiento de puro Madrid.

El barrio elegido por el hijo de Mar Flores para su nueva barbería es Puente de Vallecas, uno de los distritos más polémicos de la capital. De hecho, el local se sitúa en la calle de León Felipe, muy cerca de la conocida avenida de La Albufera. Por lo tanto, el proyecto de Carlo está muy lejos del Madrid castizo y de zonas como Sol, Gran Vía, Malasaña, Argüelles o Chamberí, donde son más habituales este tipo de aperturas. Una apuesta más arriesgada, pero también con la ventaja de tener menos competencia.

Además, el distrito de Puente de Vallecas es una de las zonas en mayor crecimiento de Madrid con más de 240.000 vecinos. De hecho, estaba considerado un pueblo al margen de la capital hasta mediados del siglo pasado y siempre marcado por su carácter obrero. Sin embargo, no es un barrio que le sea ajeno al hijo de Mar Flores, ya que residió en él durante un tiempo.

"Vivo en un barrio obrero donde puedo permitirme pagar un alquiler bajo. Contando los céntimos, llego a malas penas a final de mes. Esa es mi realidad". Así se expresaba en uno de los momentos más duros de su vida, el cual parece haber ya superado. Y es que su negocio ya está en marcha y va viento en popa, pudiendo disfrutar allí de servicios como cortes clásicos, corte más barba, ritual afeitado...

Hasta ahora, los clientes parecen muy satisfechos, sobre todo con la parte de los tatuajes donde se destaca la calidad del servicio y la atención de los profesionales que trabajan junto a Carlo, quien espera encontrar en este proyecto una nueva luz en su vida. Un sueño al que llevaba mucho tiempo dando vueltas y al que ahora se ha lanzado en solitario con, de momento, un éxito palpable.

Para dar este paso tan importante ha contado con el apoyo de Alejandra Rubio, su actual pareja, quien también se mostraba ilusionada con el proyecto. "Él está muy contento con este proyecto, es algo que quería desde hace tiempo. Va a ser una barbería muy guay, curiosa. Yo intervengo en el apoyo, pero es algo suyo", aseguraba la hija de Terelu en el programa Vamos a ver.