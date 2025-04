Tensión en la T4 tras la bronca entre dos indigentes que se amenazaron con armas blancas: "Barajas parece el Bronx"

Noche tensa en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid. Fuentes policiales informan de que sobre las 23.30 de este martes 22 de abril se produjo una riña entre dos indigentes que comenzaron a increparse cerca de los mostradores 950 y 970. Después de realizar varios aspavientos y amenazarse, uno de ellos sacó un cuchillo y el otro un destornillador.

Por fortuna, a pesar de las amenazas, no hubo que lamentar heridos. En un primer momento, se hizo cargo de esta disputa la seguridad del aeropuerto de Barajas y, minutos después, se personó la Policía Nacional que efectuó una detención a un hombre de origen brasileño de 44 años acusado de un delito de amenazas graves, que fue el varón que sacó el cuchillo. El otro hombre, ecuatoriano de 63 años, no resultó detenido por las autoridades, pero sí fue cacheado.

Las peleas o altercados de este tipo en las instalaciones de Barajas no son habituales, pero los sindicatos de trabajadores del Adolfo Suárez llevan meses denunciando que el aeropuerto se ha convertido en "una ciudad sin ley" donde viven y pernoctan de forma habitual unos 400 indigentes. Afirman que se han colado mafias y delincuentes que utilizan las instalaciones del Adolfo Suárez como si fuera su territorio, con robos, oferta de servicios y estafas.

Sobre esta pelea entre indigentes, desde Aena informan de que es la Policía Nacional quien tiene las competencias en situaciones de desorden público o incidentes con denuncia y recalcan que colaboran con las instituciones en este tipo de problemas.

Pero los trabajadores de Barajas no lo ven así. Antonio Llarena, secretario General de Alternativa Sindical Aena/Enaire (ASAE) afirma que "Barajas se ha convertido en una especie de Bronx": "Los trabajadores de apoyo a pasajeros, usuarios y clientes (APUC) de Aena y nuestros médicos y enfermeras no están seguros. Tampoco lo están muchos empleados de limpieza, líneas aéreas, etc. Hay que desalojar Barajas ya y que Aena aplique las propias normas que cuelgan en sus carteles".

De hecho, este martes, el citado sindicato mantuvo una reunión con la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad. En ella, desde ASAE le trasladaron la problemática actual de inseguridad en el aeropuerto de Barajas.

En esta reunión, Delegación y sindicato acordaron, como primera actuación, elaborar un censo con la filiación de las personas sin hogar que viven en el aeropuerto para determinar la casuística de cada persona y así poder ofrecer soluciones personalizadas, que se deberán consensuar en futuras reuniones. Desde ASAE se han mostrado satisfechos tras la reunión con la subdelegada.

Choque entre Aena y Cibeles

Pero mientras tanto, el problema de los indigentes que pernoctan en Barajas aún no tiene una solución definitiva. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid informaron este mes de abril de que están manteniendo reuniones técnicas con responsables de Aena, de la Delegación del Gobierno y de la Comunidad de Madrid con el objetivo de trabajar, de manera coordinada, para que todas las administraciones competentes puedan ofrecer una respuesta digna a las personas que viven y pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Fuentes del consistorio madrileño afirmaron que siguen realizando una intervención social a través de los Equipos de Calle con las personas sobre las que tienen competencia de atención: las personas sin hogar vinculadas a Madrid. Psicólogos y trabajadores están atendiendo a unas 70 personas actualmente, a las que tratan de acercar a los recursos municipales.

Se trata del mismo número de indigentes que el mes pasado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, dijo en rueda de prensa que el Ayuntamiento tenía bajo su tutela

Por otro lado, desde Cibeles apuntan a que la única forma de garantizar la asistencia social adecuada a todas las personas en el aeropuerto es que se involucren todas las administraciones con competencias de actuación, incluidos los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, Derechos Sociales, Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Afirman que siguen tendiendo la mano al Gobierno de España para trabajar de la mano y desde la lealtad institucional para solucionar el problema.

Pero lo cierto es que, a pesar de las tensiones entre el consistorio y Aena, la situación de los indigentes se ha quedado en un punto muerto. El pasado jueves 6 de marzo, el Ayuntamiento de Madrid anunció que Aena había tomado la "decisión unilateral" de desalojar a los indigentes de las instalaciones.

Esa misma tarde, Aena negó que se fueran a producir tales desalojos y volvió a pasar la pelota al Ayuntamiento pidiendo "protección social, atención adecuada y una solución digna" para unas personas que no pueden "habitar en el aeropuerto".

"Los aeropuertos están diseñados y equipados para el tránsito de pasajeros y que, por tanto, no están preparados para que las personas habiten en ellos. Aena está a la espera de que los servicios sociales del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid proporcionen una solución a la sensible situación de estas personas", apostillaron desde la sociedad aeroportuaria.