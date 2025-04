Detenidas cuatro trabajadoras de la guardería de los horrores de Torrejón de Ardoz por la agresión a una bebé

La Policía Nacional ha detenido a cuatro trabajadoras de una guardería Cascanueces de Torrejón de Ardoz, ubicada en la calle Río Pelayo 1 de la localidad, por la agresión a una bebé, a la que una de las cuidadoras zarandeó y golpeó contra la pared mientras le intentaba dar de comer. La agresión fue grabada por una menor de edad, de 17 años, titulada en Veterinaria y que se encontraba realizando sus prácticas de Educación Infantil en dicha guardería.



La mujer que agredió a la niña fue detenida este jueves por la tarde por un delito contra la integridad moral, y otras tres han sido arrestadas este viernes, una de ellas por un delito contra la integridad moral y otras dos como presuntas autoras de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, según informan fuentes policiales.



En un vídeo publicado por el citado medio se observa a la trabajadora empujando a la bebé contra la pared, lo que le provoca un golpe en la cabeza, y sujetándole la cara con violencia mientras le dice frases como "que no me escupas la comida" o "me tienes harta".

📢 COMUNICADO URGENTE📢 pic.twitter.com/3lw1PlzUlD — Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (@Ayto_Torrejon) April 11, 2025



Todo ello en presencia de otras cuidadoras de la guardería, que no tratan de parar la agresión a pesar de encontrarse a escasos metros. Las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz están investigando estas imágenes.

Un portavoz policial explica que la UFAM "ya está trabajando en el caso" y "se está tomando declaración a los testigos". En este caso, a los padres de otros menores que acuden a esta guardería que es privada. La cuidadora que aparece zarandeando a la niña cuenta con una trayectoria de tres décadas en el sector, sin ningún tipo de denuncias o expedientes a sus espaldas.

Una fuente policial aclara que el contenido de las imágenes se investigará como violencia doméstica, ya que se tiene esa tipificación para los supuestos malos tratos que sufren menores en sus domicilios familiares o en los centros educativos. De forma que lo normal es que la cuidadora sea citada para que acuda voluntariamente a la comisaría, para que se le lean sus derechos, y se le tome declaración por el citado delito.

Según ha podido saber este diario, la cuidadora que aparece en el vídeo ya ha sido despedida. Por otro lado, fuentes de la Consejería de Educación avanzan que la Inspección Educativa va a contactar con esta escuela infantil privada para recabar información sobre lo ocurrido, con el objetivo de determinar las posibles medidas a adoptar sobre este centro.

Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han emitido un comunicado en el que informan de que van a iniciar de manera urgente un expediente de investigación de los hechos acaecidos y determinación de medidas contundentes de actuación en relación a los mismos.

También se ha solicitado que se lleven a cabo las acciones oportunas desde el Servicio de Inspección Educativa de dicha Dirección Territorial respecto a la organización y funcionamiento de la citada Escuela y del equipo educativo que la compone en el cumplimiento de su labor docente, asegurando el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El consistorio finaliza su comunicado informando de que están a disposición de cualquier familia afectada que lo desee y para darles apoyo a la escolarización en otros centros de Educación Infantil de la ciudad.