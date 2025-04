Diego y Marcos, los genios de Madrid en biología que son los mejores de España: "De pequeño era el rarito de los peces"

Marcos Camacho no sabe exactamente en qué momento se empezó a interesar por la biología, porque recuerda que le gusta desde siempre. De hecho, afirma que ya de pequeño era "el rarito de los peces" y que su sueño era llegar a ser biólogo marino.

Estos días, esta curiosidad por la materia le ha llevado a conseguir un gran logro: ganar la medalla de oro en la XX Olimpiada Nacional de Biología. Un título que recae, por segundo año consecutivo, en el centro escolar IES José Saramago del municipio de Arganda del Rey. Y es que Francisco Rodríguez Martín, el ganador de la edición pasada, es compañero de Marcos, argandeño de 18 años.

Pero este no es el único madrileño que ha ganado este año. Diego Ortiz, del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la capital, también se ha llevado este distintivo a casa, junto con una alumna de Valencia y otro de Aragón. Todos ellos cursando el 2º de Bachillerato de Ciencias.

Todos los ganadores de la medalla de oro en la XX Olimpiada Española de Biología. Colegio de Biólogos de la Comunidad de Madrid

Ahora, tras ganar el campeonato disputado en las Islas Canarias el pasado fin de semana, ambos están clasificados para representar a España en la XXXVI Olimpiada Internacional de Biología, que se celebrará en Filipinas en los próximos meses.

"Nos animó mi profesora de biología a presentarnos a un compañero y a mí. Nos apuntamos por probar, aunque no me esperaba para nada pasar a la fase nacional, ya ni hablar de ganar la medalla de oro", explica Marcos en conversación con Madrid Total.

Lo mismo le ocurrió a Diego, madrileño de 17 años, que en su caso aceptó por vivir una experiencia diferente y conocer a gente nueva. Este comenta que en las últimas pruebas -las cuales eran tanto teóricas como prácticas- algunos compañeros ya le decían que sabían que ganaría. "Yo no me lo creía".

Para llegar a esa etapa antes tuvieron que clasificarse en la fase autonómica, de la que salieron junto con otros dos alumnos como representantes de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos también obtuvo la medalla de bronce. En concreto, Miguel Arcediano, del Colegio Arturo Soria, también en la capital.

Biotecnología y medicina

Marcos ha cambiado un poco su idea con respecto a sus sueños infantiles; ahora tiene claro que su destino profesional está en la biotecnología. Esta carrera es a la que intentará entrar en el próximo mes de junio, cuando realice los exámenes de Selectividad.

"Si hay que usar un modelo de referencia a la hora de desarrollar nuevas tecnologías, tiene que ser algo que haya sido capaz de perfeccionarse a lo largo de millones de años. Y lo único que tenemos en este planeta que lo ha hecho ha sido la vida. Entonces, ¿qué mejor modelo a seguir que algo que ya es casi perfecto? Por eso me llama tanto la biología", explica Marcos.

Por su parte, Diego no ha sabido por dónde quería encaminar su vida hasta hace un par de años. Actualmente, ya tiene claro que su pasión es la medicina. "En el tercer curso de la ESO me empezaron a llamar mucho la atención los contenidos relacionados con el cuerpo humano. Es algo que me gustó muchísimo porque lo desconocía", añade.

Y la profesora que tenía también ayudó. En ambos casos, sus referentes han sido sus maestros, ya que ninguno de los miembros de su familia ejercen ni han estudiado nada relacionado con esta materia.

De la misma manera, ellos han sido sus guías en esta aventura que todavía no ha terminado, puesto que les queda la fase final: la internacional. "Tenemos que leer los libros de biología que nos han especificado y atenderemos a una semana de preparación en Santiago de Compostela", cuenta Marcos, que apunta que esta última etapa se la tomará más en serio que las anteriores. "Me parece que tengo más responsabilidad al representar a mi país".

Aun así, Diego admite que este concurso, aunque presente dificultad, le asusta menos que la Selectividad. "Yo esto lo veo como una experiencia. Pero lo otro es un examen que decide tu futuro", manifiesta.

Ambos coinciden en que esta oportunidad de alguna manera les ha influido en lo que va a venir. "Me ha permitido acceso a un montón de formación, sobre todo práctica, que en mi instituto sí tengo, pero es mucho menos avanzada", dice Diego. Marcos añade que en su caso le ha servido para "reforzar la motivación que tenía". "Incluso yo creo que me puede abrir puertas".