La nueva directora del colegio de La Moraleja pide "perdón" por llegar "tarde y mal" tras las denuncias contra Marcelino

Marilú Álvarez, la nueva directora del Colegio Highlands El Encinar de La Moraleja de los Legionarios de Cristo, ha emitido un comunicado dirigido a las familias y a los docentes del centro en el que pide "perdón" por los "errores" y por no haber "actuado ante las inquietudes" de los que pedían la salida del "ex capellán por su pasado vinculado a Marcial Maciel". Se refiere a Marcelino de Andrés, el cura al que la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional investiga por cinco denuncias por presuntas agresiones sexuales a niñas de primero de primaria.

En la misiva de la nueva directora, publicada en la web de Regnum Christi el movimiento eclesial del que forman parte los Legionarios de Cristo, Álvarez admite que salieron "tarde y mal al encuentro y sufrimiento" de las personas que han denunciado "hechos muy graves".

También reconoce que no se hizo cumplir "con determinación el código de conducta" y que no se han asumido "todas las lecciones de la historia" que han generado "más sufrimiento".

Por eso, Marilú Álvarez pide "perdón" a las personas a las que han "herido" y se dirige a las familias afectadas por las agresiones de Marcelino, a las que dice que no han "sabido escuchar o acompañar". Cabe recordar que los padres de una de las niñas agredidas emitieron una carta recogida en un informe de la UFAM al que ha tenido acceso Madrid Total en la que afirmaban que, tras interponer la denuncia contra el capellán, el colegio no les había convocado "a ninguna reunión".

Marilú Álvarez toma el relevo de Jesús María Delgado, ya exdirector del Highlands El Encinar de La Moraleja que, según consta en un informe de la UFAM, dijo que "ponía la mano en el fuego" por Marcelino y que su pasado no tenía nada que ver con que estuviera con menores.

Cuando las cinco denuncias por agresión sexual contra Marcelino salieron a la luz, la Junta de Gobierno de los colegios del Regnum Christi anunció que analizaría la continuidad de Jesús María Delgado, que finalmente dimitió de su cargo tras una situación, que, según dijo "ha provocado un profundo dolor y ha causado desconfianza en la institución".

Ahora, en su misiva, Marilú Álvarez informa de que quiere trabajar junto a las familias para recuperar "la normalidad". Apostilla su comunicado con su deseo de llevar el colegio "a un lugar mejor" a pesar de los recientes acontecimientos.

Hechos "muy graves"

Los escándalos de presuntos abusos sexuales perpetrados por Marcelino salieron a la luz el pasado viernes 7 de febrero, cuando los padres de una menor interpusieron una denuncia contra él. A las pocas horas, a esa denuncia se le sumaron otras cuatro. De hecho, la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº7 de Madrid calificó los hechos objeto de investigación como "muy graves" y ha encargado numerosas diligencias, con intervención de profesionales especializados.

De hecho, la magistrada ha llamado a declarar como testigos al ya exdirector del colegio junto a otras dos profesoras del centro a las que las víctimas de Marcelino habrían comunicado lo que estaba pasando y no lo contaron a la dirección del centro ni a la Policía. Al parecer, cuando las niñas se lo dijeron a las profesoras, ellas contestaron que "no pasaba nada, que en sus zonas íntimas no las podían tocar y que no podían estar solas".

EL ESPAÑOL Las cámaras del colegio de La Moraleja cazaron a Marcelino llevando a las niñas donde ocurrían las agresiones sexuales

Además, tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, las cámaras de seguridad del Highlands El Encinar grabaron a Marcelino llevando a las niñas al lugar donde ellas describen que se producían las agresiones sexuales perpetradas por este sacerdote. La UFAM acudió al colegio pocos días después para realizar un recorrido por los lugares identificados por las niñas, como aquellos en los que el sacerdote presuntamente abusaba de ellas.



Cabe recordar que la actual situación en este colegio y en Regnum Christi es especialmente complicada, ya que Marcelino fue secretario personal de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y envuelto en escándalos de abusos sexuales reconocidos a, al menos, 60 menores.

Algunos padres conocían esa información y decidieron sacar a sus hijos del colegio para evitar que estuvieran cerca de Marcelino. Otros pidieron explicaciones a la dirección, que les dijeron que todo eran "bulos" contra el párroco.