Malas noticias para la Semana Santa en Madrid: esta es la inquietante previsión de la AEMET sobre el tiempo

Se aproxima en el horizonte uno de los momentos más esperados del año. Especialmente, de esa primera mitad de 2025 que tan ingrata ha sido en cuanto a días festivos se refiere. Y es que desde que pasó la Navidad, muchas personas no han tenido ni un solo día libre adicional. Sin embargo, la Semana Santa ya está al caer con ese gran puente que marcará poderosamente el mes de abril para regiones como Madrid.

Con las vacaciones en la mano, lo que muchas personas empiezan a preguntarse es qué tiempo hará en estas fechas tan señaladas. Y es que se acumulan ya más de 20 días de lluvias constantes en zonas como la capital. Una situación que arrancó a finales de febrero y que se seguirá prolongando todavía de manera indefinida, ya que las lluvias parece que no nos abandonan.

Sin embargo, con el mes de marzo echado ya a perder, muchas personas empiezan a pensar en abril y en esos días de Semana Santa. Y miran al cielo de Madrid y de otras ciudades con la esperanza de que no llueva para así no desperdiciar los planes que tienen en mente o incluso ya reservados. Y es que con la climatología que hemos tenido estos últimos días, es difícil pensar que la Semana Santa, una época habitualmente pasada por agua, no vaya a hacer honor a esa tradición.

No hay que olvidar que sin ir más lejos la Semana Santa de 2024 estuvo pasada por agua con la cancelación de infinidad de procesiones por toda España. De hecho, fue la más lluviosa desde 1970. Aunque lo cierto es que cayó casi un mes antes. La variabilidad constante de las fechas de la celebración de esta festividad hace poco fiables las previsiones. No obstante, la AEMET y portales como eltiempo.es ya empiezan a aventurar cuál es la situación que nos encontraremos.

Las fechas que comprenden la Semana Santa este año van desde el Domingo de Ramos 13 de abril hasta el Domingo de Resurrección 20 de abril. Y las previsiones hacen presagiar que estos días contarán con la presencia de la lluvia, una cuestión normal en cualquier caso.

¿Va a llover en Semana Santa?

La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado un informe que comprende la serie histórica de los días del 13 al 21 de abril desde el año 1981 hasta el 2024 para intentar conocer qué tiempo hace de media en esos días. Y estos evidencian un cierto nivel de precipitaciones.

De hecho, Madrid se encuentra entre las regiones en las que más llueve de España junto al País Vasco, Cantabria, Cataluña y Galicia, presentando unos valores de unos 20mm. Unas lluvias que también se reparten, aunque con menor intensidad, por el Sistema Ibérico y Extremadura. Respecto a las temperaturas, estos datos también demuestran una situación normal, en torno a los 10-12 grados de media.

Mateo Lanzuela / Europa Press [Madrid, de nuevo, en alerta 1 por las inundaciones tras el aviso amarillo por lluvias y los desembalses]

Y todo invita a pensar que las condiciones climatológicas de esta Semana Santa serán muy parecidas a las de la media. No obstante, no hay que olvidar que la primavera es una época enormemente inestable. Por su parte, eltiempo.es completa esta información asegurando que durante la Semana Santa habrá una probabilidad de lluvia del 80%, aunque todavía no hay indicios para pensar que las precipitaciones llegará en cantidades peligrosas.

Por lo tanto, se podría decir que va a llover, aunque no mucho ni todos los días. Además, en zonas como Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía suele darse un tiempo variable donde se alternan las lluvias con máximas de incluso 22 grados.

Aunque aún es pronto para hacer apreciaciones generales totalmente certeras, se espera que la Semana Santa que está por venir entre dentro de los parámetros normales en Madrid, con temperaturas que no serán excesivamente frías, pero sí con algo más de lluvias de lo normal. No obstante, como no podía ser de otra forma, la primavera siempre suele una época de lo más inestable.

Por ahora, lo que sí está confirmado es que la inestabilidad reinará hasta el 6 de abril aproximadamente después de la entrada de otra nueva borrasca en la Península que seguirá descargando con fuerza en Madrid.