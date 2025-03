Almeida pide una "solución conjunta" con Aena para los indigentes de Barajas: "No hay que tirarse las competencias"

Después del cruce de acusaciones de este jueves por el destino de los casi 400 personas sin hogar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tendido la mano a Aena y al Gobierno sobre la situación de las casi 400 personas que pernoctan en el aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez, para defender que no se trata de tirarse "unos a otros las competencias" sino de darles una solución.

Almeida ha remarcado que el interés de esas 400 personas extremadamente vulnerables "está por encima de cualquier disputa o confrontación", para remarcar que el Ayuntamiento "va a estar sólo en la solución" y que esto "no es una cuestión exclusivamente de competencias".

"Cuando hablamos de estas personas no podemos decir que si uno es más competente o menos, es una solución que tenemos que buscar entre todos siendo conscientes de que tenemos que darles una solución a personas que no tienen un techo donde cobijarse", ha manifestado desde la iglesia del Cristo de Medinaceli.

El primer edil ha detallado que el Ayuntamiento ya trabaja con las 70 personas sin hogar identificadas --el resto serían demandantes de asilo-- y que todas ellas merecen "un esfuerzo conjunto".

"Nosotros tendemos la mano a Aena y al Gobierno para buscar entre todos una solución, que tiene que poner en el centro a esas 400 personas", ha insistido.

"Lo que tenemos que hacer es sentarnos y encontrar una solución para que estas personas, cada uno poniendo encima de la mesa cuáles son nuestros recursos, cuál es nuestra capacidad de acogida y qué podemos hacer. Esto no es una cuestión de que nos tiremos unos a otros las competencias", ha manifestado.

El alcalde desconocía a primera hora de este viernes si el Ayuntamiento había sido llamado a una nueva reunión por parte de Aena, pero sí ha insistido en que desde el Consistorio están "dispuestos a hablar" para dar con las soluciones para esas casi 400 personas en máxima vulnerabilidad.

"Que asuma su responsabilidad"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este viernes que no se ideó ni ha estado encima de la mesa el desalojo por parte de Aena de los indigentes que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y ha pedido al Ayuntamiento que "deje de desinformar y asuma su responsabilidad" en la atención social a estas personas, ya que "no son solicitantes de asilo".

"Las solicitudes de asilo, la resolución de las mismas, es una competencia del Gobierno de España. Pero los sin hogar que están en Barajas no son solicitantes de asilo. Creo que el Ayuntamiento tiene que dejar de desinformar y asumir sus responsabilidades. En este caso son todas. Tiene competencia plena en los servicios sociales y en la atención al sinhogarismo. El sinhogarismo que se da en el aeropuerto de Barajas no está en absoluto vinculado con la solicitud de asilo. Las 250 personas que había anoche pernoctando en Barajas no son solicitantes de asilo", ha insistido.

Por lo tanto, Martín ha pedido al Consistorio matritense que "deje de buscar excusas, de engañar, de desinformar y escurrir el bulto" y asuma sus responsabilidades "de una vez por todas".

"Estamos hablando de un tema social, de un drama humano y, una vez más, pido colaboración al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, que también tiene competencias en este aspecto, para trabajar junto con Aena, junto con el Gobierno, en lo que haga falta, pero no a señalar, a quitarse de en medio y a buscar excusas para tratar de no asumir sus responsabilidades ante un drama humano y social que requiere del compromiso y la responsabilidad de todos ante esta gente que la está pasando tan sumamente mal", ha esgrimido.