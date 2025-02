La Policía no investiga como violencia de género la muerte de un hombre que cayó en un ascensor de Entrevías

La Policía, que inicialmente sospechaba que el hombre muerto este miércoles al caer al foso de un ascensor en Entrevías intentó previamente empujar a su mujer, descarta ahora esa posibilidad. El relato de la mujer ha sido clave para desechar la hipótesis con la que los agentes trabajaban inicialmente.

Fuentes policiales han precisado que ambos han iniciado un forcejeo tras una discusión, han perdido el equilibrio y han caído después de pisar el contrachapado que cubría el agujero, que ha vencido por el peso. Las mismas fuentes añaden que no constan denuncias por malos tratos, si bien la pareja discutía de forma frecuente, según han contado los vecinos. En base a ello los cuerpos de seguridad no investigan el caso como violencia de género y la unidad responsable de este tipo de sucesos no está actuando en este fallecimiento.

El hombre de 77 años ha fallecido tras caer desde una altura de tres plantas en un edificio del barrio madrileño de Entrevías durante un forcejeo con su mujer, de 71 años, que ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada al hospital.

Bomberos y rescate

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han rescatado a ambos del interior del agujero.

El hombre, que responde a las siglas J.T.M y es de nacionalidad española, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria que no ha podido ser revertida tras 30 minutos de reanimación por parte de los facultativos médicos de Samur-Protección Civil, han detallado a EFE fuentes de Emergencias Madrid.

La mujer, de nombre R.M.C.A y origen ecuatoriano, ha sufrido politraumatismos y después de ser estabilizada por los servicios de emergencia ha sido trasladada Hospital 12 de Octubre.

La víctima, que se encuentra fuera de peligro, ha relatado que ambos estaban peleando y han caído por el hueco al perder el equilibrio.

La Policía Municipal ha redactado el atestado y la Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias de investigación.