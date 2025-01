Una macrofiesta ilegal con coches tuneados colapsa un parking de Alcorcón y provoca "molestias" a los vecinos

La Policía está investigando una concentración no autorizada de decenas de coches tuneados el pasado fin de semana en el aparcamiento exterior de un centro comercial de Alcorcón, que terminó en la aglomeración de un gran número de personas bebiendo alcohol y provocando ruidos.

Concretamente, esta concentración tuvo lugar en el área comercial Parque Oeste la noche del sábado al domingo. En total, se reunieron alrededor de mil personas, convocadas por redes sociales y grupos de mensajería instantánea, en torno a un evento nacional de coches tuneados, con la música de sus grandes altavoces y las botellas de alcohol que traían en los vehículos, generando así un gran botellón.

Fuentes policiales han señalado a Europa Press que los agentes municipales y nacionales lograron impedir la convocatoria original, pero los organizadores la trasladaron al Parque Oeste que, al ser un centro comercial abierto, era más complicado restringir el acceso.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alcorcón han señalado que el dispositivo puesto en marcha "fue similar a otros dispuestos anteriormente, donde estas concentraciones ilegales fueron disueltas fuera de los términos municipales".

"En esta ocasión, ante el llamamiento en redes sociales para una concentración ilegal en uno de los parkings de Parque Oeste en horario comercial, se puso en marcha un dispositivo conjunto entre Policía Municipal y Nacional, conformada por 5 vehículos y 10 agentes, que impidió la concentración en el lugar original convocado en redes sociales, controlando y cortando el acceso por la Avenida Europa", han indicado.

Tras lo ocurrido y las quejas de problemas de movilidad viaria, ruido y suciedad por parte de los vecinos cercanos y del centro comercial, han abierto una investigación para determinar los promotores de esta iniciativa, que no fue comunicada como de costumbre a las autoridades, y evitar otras similares en el futuro.

Por su parte, en otro comunicado CSIT Unión Profesional y el Sindicato de Policía Local Asociada (P.L.A.) han mostrado su "absoluta indignación" por la situación que se vivió el sábado.

❌ CAOS EN ALCORCÓN ❌



Este fin de semana, la zona de Parque Oeste ha vuelto a ser escenario de concentraciones ilegales de coches tuning.



🚗 Miles de vehículos colapsaron las calles.



📢 Música a todo volumen, botellones y molestias a los vecinos.



🚔 Sin refuerzos policiales… pic.twitter.com/z7sylkFFqS — PP Alcorcón (@ppalcorcon) January 19, 2025

"No entendemos cómo teniendo conocimiento de que se iba a producir una concentración de tunning a nivel nacional en la localidad de Alcorcón, desde la Concejalía de Seguridad y la Jefatura del Cuerpo de Policía Municipal de Alcorcón no se estableciera un dispositivo a la altura de dicho evento, y sólo se dispusiera de un refuerzo de 4 agentes de Policía Municipal para controlar a los miles de personas que se citaron", han criticado.

El sindicato asegura que el dispositivo fue "totalmente inoperante, siendo casi nula la presencia policial, originándose un 'efecto llamada'" para los participantes en la concentración. Como dato, la semana pasada en una concentración similar que se produjo en Leganés se contó con 28 efectivos destinados durante todo el turno de noche a vigilar la concentración de vehículos tuneados.

CSIT ve "incomprensible" que en otros municipios "sí se tomen en serio" las concentraciones de este tipo de coches "y en Alcorcón no", cuando la problemática que se deriva de las mismas (posibles delitos contra la Seguridad vial y reformas en vehículos) son competencias exclusivas de control y vigilancia por parte de las Policías Locales.

"Desde hace tiempo, dichas concentraciones están empezando a ser la tónica habitual de los fines de semana en distintos puntos del municipio, con las molestias y peligro que las mismas suponen para los vecinos. ¿Tendremos que esperar a que se produzca alguna desgracia para que se actúe al respecto?", se preguntan.

No obstante, ante estas circunstancias, CSIT UP y P.L.A. ha felicitado a los cuatro agentes que, "sin medios materiales y humanos", prestaron servicio en la concentración, a quienes han mostrado agradecimiento y apoyo. "Tuvieron que prestar servicio en unas condiciones en las que su seguridad e integridad física no estaban aseguradas y, a pesar de eso, manifestaron una profesionalidad a la altura de su vocación de servicio público", han detallado.

El PP denuncia "descontrol"

En un comunicado, el PP de Alcorcón ha criticado que la concentración de coches tuneados colapsó las calles, ocuparon los aparcamientos destinados a los comercios y generaron "graves molestias a los vecinos con botellones, música a alto volumen y comportamientos incívicos".

"Esta situación, que pone en jaque la seguridad ciudadana y el bienestar de los vecinos, ha sido tolerada por la absoluta pasividad de la alcaldesa Candelaria Testa y su equipo de Gobierno. A pesar de los antecedentes de este tipo de eventos en el municipio, no se dispuso de refuerzos policiales suficientes para prevenir y controlar la situación", ha indicado.

Por ello, han pedido al Gobierno local que dé explicaciones inmediatas y a la implementación de un Plan de Actuación eficaz para evitar que este tipo de episodios vuelvan a repetirse. "Durante los gobiernos del Partido Popular en Alcorcón este tipo de acciones iban siempre acompañadas de operativos coordinados con Policía local, Policía Nacional y Guardia Civil. La falta de acción y previsión por parte de la alcaldesa demuestra una alarmante dejadez en la gestión de la seguridad y el orden público, dejando a los vecinos de Alcorcón completamente desprotegidos", señalan.

Roberto Marín Vergara, portavoz y presidente del PP de Alcorcón, ha denunciado que familias que acudían a disfrutar de su ocio en esta zona comercial tuvieron que convivir con esta concentración tunning.

"No se ha reforzado el dispositivo de seguridad, dejando a solo 4 policías locales la responsabilidad de evitar que esta situación fuera a más. Por lo tanto, pedimos a la alcaldesa de Alcorcón y al delegado del Gobierno, que en este caso también tiene responsabilidad, que tomen medidas para controlar y erradicar este tipo de concentraciones ilegales. Estas no solo generan molestias a los vecinos y comerciantes de la zona, sino también a los enfermos de los dos hospitales cercanos a esta área", ha indicado.