Oleada okupa en un barrio de Getafe: "Las empresas de alarmas se están haciendo de oro en Buenavista"

El barrio de Buenavista en Getafe es una tranquila área residencial con casas de reciente construcción, amplias avenidas, zonas verdes y diversos bulevares peatonales con columpios para que jueguen los niños. Sin embargo, al pasear por Buenavista es fácil notar algo: en casi todos los edificios, especialmente en las viviendas bajas, hay alarmas instaladas. Y es que, desde principios de 2024, este barrio vive una oleada de okupación.

El temor creció en Buenavista cuando apareció un vídeo entre los grupos de vecinos del barrio. En él se veía a un hombre escalando a plena luz del día en la fachada de un edificio de viviendas en la calle José Antonio Aguirre, en el que pretendía entrar.

Al preguntar a los vecinos de Buenavista por este vídeo, dicen que "podría no tratarse de una okupación, se dijo que se había olvidado las llaves dentro de casa. Además, en Buenavista hay un serio problema con las viviendas y un fondo buitre".

Un hombre entrando en una casa en Buenavista.

Otros vecinos que pasean por el barrio explican que "sí, hay okupas en algunas casas, pero algunos de ellos han sido víctimas de mafias. Las empresas de alarmas han visto aquí un filón y se pasean por las casas para vender sus servicios, se están haciendo de oro". No hay consenso sobre qué trataba de hacer el protagonista del vídeo, pero sí se ha incrementado el temor ante una posible okupación en una vivienda.

Tal y como apuntan fuentes del Ayuntamiento de Getafe, no hay constancia de que haya un problema en todo el barrio, sino algunos casos específicos. Las viviendas de Buenavista eran "pisos protegidos que la Comunidad de Madrid liberalizó, el fondo buitre echó a los vecinos porque les incrementaba el valor del alquiler hasta un 70% y se han quedado algunos pisos vacíos", por lo que los okupas han aprovechado esta situación.

Estas mismas fuentes, señalan que han "apoyado a los vecinos" pero "Fidere (el fondo buitre), no ha dado marcha atrás en sus pretensiones" y les culpan de las actuales circunstancias. Por eso, apuntan que la situación es "consecuencia directa de la liberalización de la vivienda pública, que se levantó con el dinero de todos y la subida de los precios que promociona el Gobierno de Ayuso".

El edificio de Buenavista de la calle José Antonio Aguirre. Jesús Soler

Por tanto, desde el Ayuntamiento de Getafe solicitan "que se topen los precios del alquiler declarando la ciudad como zona tensionada". Además, añaden que Getafe fue "el primer municipio en solicitarlo en Madrid. Con esta medida no sólo no habría pisos vacíos de grandes corporaciones, sino que el resto serían mucho más accesibles para las familias" y, por tanto, no se producirían las okupaciones.

Un fondo buitre y unos okupas

Ramón Bultó, vecino de Buenavista, explica a Madrid Total la actual situación del barrio de Buenavista: "Un fondo buitre se hizo con estas viviendas que eran de protección oficial y se edificaron sobre suelo público. En 2022 terminó la protección y han subido los precios de la renta de forma escandalosa, ha habido subidas del 100% y los inquilinos también tienen que pagar el IBI y los gastos comunitarios".

Tal y como apunta Ramón, "la ley establece qué inquilino y propietario pueden acordar estos gastos, pero en el caso de las viviendas de Buenavista se impuso. Como eran viviendas de protección oficial con opción a compra, fuimos muchos los que decidimos mudarnos, pero de las 238 viviendas solo 11 fueron compradas, pues el precio de venta era desorbitado".

Un cartel contra los fondos buitre en una vivienda en Buenavista. Jesús Soler

Ahora "los precios de los pisos de Buenavista son altísimos", por eso "hay muchas viviendas vacías que no se alquilan y mucha gente que necesita acceder a un techo no puede. Por eso son muchos los que, desesperados, optan por pagar a mafias que abren los pisos y les dejan viviendo allí", por tanto, se convierten en okupas de manera accidental al no tener un contrato de ningún tipo.

Esta situación de okupación y estafas en Buenavista tiene como base "que se están inflando los precios hasta un punto en el que es muy difícil para muchos acceder a la vivienda" y se ven obligados a llevar a cabo dichas prácticas.

Ramón explica que en su casa hay un caso de estos 'okupas', pero explica que "es gente que vive con mucho miedo, en muchas ocasiones, que tienen niños pequeños, a veces en situación irregular, por lo que buscan un techo bajo el que vivir".

Alarmas en unos pisos bajos de Buenavista. Jesús Soler

Este vecino concluye la conversación afirmando que "en Buenavista no se han okupado edificios enteros como en otras ciudades, sino que ha cundido el pánico por una situación cuyo origen está en la codicia de los fondos buitre y necesita una solución".

Otra vecina afectada por esta situación explica que hay "muchos vecinos en lucha por el problema con estos fondos buitre, puesto que pagamos religiosamente todos los meses". En cuanto a los okupas, esta vecina explica que "pagan a unas mafias un dinero y se meten ahí a vivir tras cambiar la cerradura".

Esta vecina explica que cuando las viviendas llegaron a manos de estos fondos buitre, los nuevos contratos "eran imposibles de pagar, porque tenían unas subidas de precio", por lo que "es normal que haya gente que esté desesperada y quiera un techo bajo el que vivir".