Detenido en Madrid un monitor de voleibol por agresión sexual a 7 menores: "Me decía que era en broma"

La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de voleibol acusado de agredir sexualmente a seis niñas y un niño de entre 8 y 10 años en un colegio de Aluche. La detención se produjo el pasado día 19. El detenido se llama Alexis José F. L., venezolano de 50 años.

El entrenador impartía clases en el Colegio Parque Aluche, en unas actividades del Ayuntamiento de Madrid. Dos días después de su detención, el hombre quedó en libertad con cargos. Los padres están escandalizados.

"Esto viene ocurriendo desde octubre y noviembre", asegura el padre de una de las niñas agredidas, de 10 años. "Un día volvía del trabajo con regalos para mi niña. Mi señora, cuando recoge a la niña en el colegio, la nota rara. Y al profesor también".

Al llegar a casa, la niña rechazó los regalos de su padre y se encerró en su habitación. Los padres sospecharon que pasaba algo. "Su madre entró a hablar con ella y la niña se echó a llorar. Ya le contó todo", afirma este padre. Al mirar bajo su ropa interior, vieron que "lo tenía todo rojo".

El hombre la llevó hasta el baño con la excusa de medirla y le realizó tocamientos y roces. Otra madre afectada ha asegurado que a su hija la alzaba "cogiéndola de sus partes, para que pudiera coger la pelota".

Este caso dio la voz de alarma y fue el primero de un largo reguero. Por el momento, hay siete presuntas víctimas y cinco denuncias de padres contra el entrenador. La investigación continúa abierta y no se descarta que haya podido agredir a más menores de edad.

Fue gracias a la acción de estos padres, que hablaron con otros y que alertaron a los medios de comunicación, que el caso salió a la luz. De esta forma, los padres empezaron a preguntar a sus hijas. El monitor daba clase a 15 niños. Varias de las alumnas empezaron a contar que el profesor les realizaba tocamientos.

En otra de las denuncias se indica que el monitor pidió a una niña "que se bajara los pantalones y habría acercado sus partes íntimas contra las nalgas de la menor".

"Me decía que era en broma", contaron algunos niñas, en su inocencia. "Una niña tiene el himen roto", asegura el citado padre, que todavía no se explica cómo el hombre está en la calle y que denuncia que el director del colegio "no hizo nada" para prevenir.

"Esto pasó un viernes y hasta el miércoles siguiente no envió un e-mail. Y solo decía que no había clases de voley porque se habían quedado sin profesor", afirma. "Si esto lo dice a tiempo, este hombre no está en la calle".

Programa municipal

El monitor fue contratado a través de la Federación Madrileña de Voleibol que ha asegurado que disponía de un certificado fechado en septiembre que acreditaba que no tenía antecedentes de tipo sexual.

El monitor estaba impartiendo clases de voleibol dentro del programa de las escuelas municipales del Ayuntamiento, enmarcadas en del convenio que tiene el Consistorio con la Federación de Madrid de Voleibol para el desarrollo de las escuelas municipales de promoción deportiva de la temporada 2023/2024.

Gracias a este convenio, el consistorio y la citada federación ofrecen a los centros educativos la posibilidad de realizar estas actividades en sus instalaciones. Son los propios centros los que las solicitan, garantizando todas las medidas necesarias para que se pueda desarrollar la actividad en un entorno seguro y adecuado.

El personal docente es designado y retribuido por la federación, fijando esta las condiciones de enseñanza y régimen interior y asumiendo la relación laboral que corresponda con arreglo a la legislación vigente en esta materia. Del mismo modo, y dentro de este convenio, la federación es la encargada de revisar que los trabajadores no tengan antecedentes por delitos sexuales.

El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que se personará como acusación particular contra este profesor y que defenderá los menores afectados.

