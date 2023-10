La nueva moda temeraria en el Metro de Madrid: jóvenes se suben a los vagones por fuera para jugarse la vida

Los servicios de transporte como el Metro se convierten se convierten en muchas ocasiones el lugar donde algunas personas, especialmente jóvenes inconscientes, llevan a cabo actos vandálicos o temerarios. En ocasiones son simples pintadas, pero a veces estas conductas se convierten en acciones que ponen en juego sus vidas.

Esto es lo que está sucediendo de manera recurrente en el Metro de Madrid, donde muchas personas se han quejado ya por los actos que realizan algunas personas, aparentemente adolescentes, y que suponen un grave riesgo para sus vidas y para el correcto funcionamiento de este servicio. La intención es que no haya que lamentar víctimas ni algún tipo de daño e intentar poner freno a estas conductas cuanto antes.

El último ejemplo, y que se ha viralizado en redes sociales, se ha producido en el Metro de Madrid, concretamente en la estación de Bilbao. El acto en cuestión es que algunos jóvenes aprovechan su presencia en el andén para subirse a los vagones por fuera cuando el tren abandona la estación. De esta manera, avanzan por los túneles poniendo en juego su vida.

La nueva moda temeraria en el Metro de Madrid

Metro de Madrid. Estación de Bilbao. Unos jóvenes, aparentemente un chico y una chica de corta edad, esperan a que el tren abandone el lugar y prosiga su marcha para engancharse en la parte trasera del último vagón. Agarrados con una mano y con los pies apoyados en una plataforma minúscula, viajan junto al resto de pasajeros de una manera diferente y a la vez muy peligrosa.

Fuera del vagón y a merced de muchos peligros, estos dos jóvenes que han sido grabados en vídeo han provocado que muchas personas den la voz de alarma ya que no es la primera vez que se puede ver una escena de este tipo recientemente. El vídeo se ha viralizado en redes sociales y muchas personas han exclamado con fuerza y enfado al ver esta conducta tan peligrosa que parece haberse extendido como una moda tan temeraria como excitante para los infractores.

Dos jóvenes han protagonizado un arriesgado suceso en la estación de metro de Bilbao, en Madrid, al subirse a la parte trasera del vagón y poner en riesgo la seguridad del sistema de transporte público y sus vidas 👇 pic.twitter.com/uwJNHHcDlo — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 3, 2023

Además, las quejas de estas personas no solo se han centrado en la propia seguridad de los dos jóvenes que se la juegan al viajar enganchados al último vagón del metro, también del propio servicio. Si ocurre algún problema o si estos jóvenes son vistos, provocarían que el propio tren cesara su actividad ocasionando graves trastornos y retrasos que perjudicarían a muchas personas de la ciudad y la Comunidad de Madrid.

En el vídeo que ya ha circulado por redes sociales como la pólvora se puede ver cómo el tren abandona la estación con las dos personas subidas en una situación realmente grave. De hecho, uno de los chicos incluso lleva una mochila en su espalda, lo que podría haber provocado que el peso de la misma le desestabilizara, haciendo más probable su caída a las vías.

La situación es tan grave que muchos usuarios de los servicios de transporte público de la capital están pidiendo ya mayor vigilancia ante estos vándalos y sobre todo duras consecuencias para los infractores antes de tener que lamentar daños mayores. Una práctica que no responde a una cuestión económica, ya que el cobro de un billete de Metro no se produce al entrar al vagón, si no al pasar los torno previos. Por lo tanto, se trata de una acción que solo busca notoriedad y esa sensación de adrenalina que muchas personas encuentran al infringir la ley y jugarse la vida.

La preocupación de los usuarios del Metro de Madrid se ha hecho patente en las redes sociales donde muchas personas se han quejado de que estas escenas son cada vez más habituales. Por ello, al ver este vídeo de la estación de Bilbao, muchos internautas han denunciado que en sus zonas de paso más habituales también se producen estos lamentables espectáculos.

Muchas personas que usan el Metro todos los días se encuentran indignados al ver que algunos jóvenes deciden jugarse la vida solo por dar la nota y por ello instan a la institución y al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad a tomar medidas severas. De momento, la situación se resuelve con imágenes de mucho riesgo y con personas que increpan a estos vándalos desde el andén.

