El historial negro de Pan Bendito, el barrio donde 'El Bola' mató a Antonio: "Está dejado de la mano de Dios"

El pasado lunes, el barrio de Pan Bendito amanecía con un nuevo suceso. Un hombre de 38 años había sido asesinado a tiros en una reyerta entre clanes gitanos. El supuesto autor del crimen: un hombre apodado como 'El Bola', que, tras cometer el homicidio, escapó de su bloque con su familia.

Los miembros de la familia de la víctima, que residen de Orcasitas, acudieron a Pan Bendito buscando venganza, pero la casa de 'El Bola' estaba vacía. Las rencillas entre los dos clanes eran antiguas. El suceso, en cualquier caso, aún no está resuelto. De hecho, la Policía todavía no ha localizado al autor del crimen. La tragedia se suma al complicado historial del barrio de las últimas tres décadas.

Un antiguo vecino de este barrio cuenta a Madrid Total que Pan Bendito "siempre ha sido muy conflictivo y no ha mejorado mucho, de hecho, se ha deteriorado en los últimos años". Este hombre, que pasó su infancia en el barrio, también apunta que se trata de una zona de gente "trabajadora y humilde que se ha terminado yéndose porque no es un barrio agradable para criar hijos". "Está dejado de la mano de Dios (...) Ésto [el último suceso] no es de ahora. He visto entre tres y cinco muertes en tiroteos a lo largo de mi vida", recuerda.

Por otro lado, señala que "Pan Bendito tiene otras zonas más cuidadas", pero en general el barrio continúa estando "mal".

Pan Bendito pertenece al distrito de Carabanchel ubicado entre los barrios de Abrantes y Puerta Bonita. Se trata de una zona que recibió una gran cantidad de inmigrantes de otros lugares de España durante los años 50 y que tuvo una gran remodelación en los años 80, por el cual se realojó a las familias que vivían en la zona. En el año 2000, se produjo otra rehabilitación de la trama urbana del barrio, que en general, tiene bloques de edificios sencillos de entre 6 u 8 plantas.

La parada de Metro, que tiene el mismo nombre del barrio, pertenece al que fue el primer tramo línea 11 y fue inaugurado cuando el alcalde de Madrid era Alberto Ruiz Gallardón.

Los años 2000

Con la llegada del nuevo siglo, los problemas en el barrio no han desaparecido. El conflicto entre clanes gitanos que se ha cobrado la vida de un hombre se suma a una lista de problemas que llevan sacudiendo al barrio desde hace tiempo, especialmente los tiroteos.

El 2 de agosto de 2002, un ciudadano ucraniano de 30 años murió tras recibir un disparo en el abdomen cerca del metro de Pan Bendito. Hubo otros cuatro heridos en una reyerta que se originó por una pelea verbal.

El 11 de mayo de 2011, se produjo un tiroteo a plena luz del día, en las puertas de un colegio del barrio. Una veintena de casquillos de bala llegaron a impactar en las puertas del colegio, en fachadas de establecimientos y en varios vehículos, provocando momentos de pánico entre los vecinos.

Por otro lado, el 1 de agosto de 2017, la Policía Nacional detuvo en el barrio a un violento atracador de 54 años como presunto autor de diez delitos de robo con violencia e intimidación y otro de abuso sexual. El delincuente cometía atracos valiéndose de un cuchillo y llegó a realizar tocamientos en las partes íntimas de algunas mujeres. El 16 de junio de 2018 se produjo otro tiroteo a las 23:00 horas en el que no se registraron heridos.

Un rapero de Pan Bendito

Una de las figuras públicas que más se ha preocupado de Pan Bendito ha sido El rapero y actor Juan Manuel Montilla, más conocido El Langui, autóctono del barrio. En noviembre de 2018, inició una recogida de firmas a través de Change.org para pedirle a la entonces alcaldesa Manuela Carmena que no se olvidara de esa zona que, según el texto de la petición, está "Lleno de mierda, con perdón, y dejados al olvido".

Tres años antes realizar esta petición, El Langui ya había pedido que el Ayuntamiento fuera a ver el "estado de suciedad y abandono del barrio y tomaran medidas".

Pero a raíz del nuevo tiroteo entre clanes gitanos que ha vuelto a sacudir a Pan Bendito, parece que será a corto plazo que los problemas del barrio desaparezcan de una vez por todas.

