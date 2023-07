Los últimos de Lacoma: el reducto chabolista junto al Metro que resiste bajo la sombra de la expropiación

Hace pocas décadas, la zona norte del barrio de Peñagrande -lo que hoy se conoce como Lacoma, por su parada de Metro- era un páramo abandonado, ocupado únicamente por poblados chabolistas dispersos y habitados por personas marginadas de la sociedad. Ahora se levantan grandes urbanizaciones. Es una zona con una amplia oferta de viviendas de nueva construcción.

Sin embargo, en medio de este océano de ladrillos, queda un pequeño reducto de un tiempo pasado, un asentamiento chabolista que permanece inmutable al paso del tiempo. Es el poblado de Valdeyeros, hogar de decenas de personas, sobre el que pesa desde hace años expedientes de expropiación y desalojo.

Recientemente, la Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba al tráfico de cocaína, heroína y marihuana en otro poblado cercano, en el barrio de Pitis, a pocos metros del que nos ocupa.

Sin embargo, pese a la cercanía de ambos asentamientos, en Valdeyeros no consta que se trafique con drogas ni se cometan delitos de ningún tipo. De hecho, siguen residiendo vecinos que son legítimos propietarios de sus viviendas, según informa la Asociación de Vecinos Arroyo del Fresno.

En el año 2020, el Ayuntamiento de Madrid -a través de la Dirección General de Gestión Urbanística- tramitó 18 expedientes de pago de justiprecio, de un total de 21 expedientes individualizados de expropiación por un importe algo mayor de dos millones de euros.

Esta noticia no gustó a los vecinos de este poblado que, en su mayoría, se negaban a abandonar sus casas. "A mí sin un techo no me van a echar de aquí", aseguró Alicia, vecina de Valdeyeros, a Telemadrid. "Ya puede venir la Policía o los GEO, me voy a encerrar en mi casa con mis hijos y mi perro".

"Si me echan de aquí, me inmolo", aseguró Jorge, un hombre que no se puede mover de la cama, al citado canal. "Me dijo el asistente social que ya estaban viendo para darme una casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo las ranas críen pelo?".

"Vivimos con ratas como gatos", declaró Iván, un joven que heredó la casa de su bisabuelo y que conserva los títulos de propiedad de la misma. "Estoy a la espera de que me desahucien". Pero ese desahucio nunca llega.

Años 60

El poblado de Valdeyeros surgió en los años 60 como casas en medio del campo y actualmente ocupa el espacio de lo que, en cualquier otro barrio, sería un parque público situado entre las calles Valle de Pinares Llanos y Ramón Gómez de la Serna.

Con el crecimiento de Madrid, todo lo que era descampado se convirtió en pocos años en un barrio residencial, dejando así una estampa anacrónica en el barrio.

Junto a edificios relucientes, un pequeño reducto de viviendas bajas de ladrillo, algunas de ellas con chapas de plástico, uralita y lonas, algunas en un estado algo decadente y en calles semi-asfaltadas o caminos de tierra, lo que desprende un aspecto de mayor exclusión social.

Evolución del poblado de Valdeyeros y el parque de Lacoma situado entre las calles Valle de Pinares Llanos y Ramón Gómez de la Serna.

"A pesar de la imagen, no se trata de personas sin hogar, ni de construcciones temporales chabolistas, sino que se trata de personas o familias que residen ahí desde hace tiempo", explicó el Ayuntamiento en una respuesta ofrecida a este periódico en marzo.

"Dada esta valoración, el equipo no mantiene un seguimiento regular en el punto como se realiza en otras ubicaciones del distrito, pero sí nos consta que se hace seguimiento por parte de Servicios Sociales y que existe apoyo de entidades como Cruz Roja Española".

La sombra de la expropiación planea desde hace años por el poblado, pero nunca se termina de ejecutar. La citada asociación vecinal lleva años reclamando que se lleve a cabo, indemnizando debidamente a los propietarios legítimos. Pero estos no tienen intención de que esto suceda.

