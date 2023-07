El auditorio fantasma de Madrid: en ruinas tras 15 años de abandono y promesas que nunca llegan

El auditorio del parque Juan Carlos I parece un lugar congelado en el tiempo, un vestigio de una época de grandes fastos con inversiones millonarias, de cuando Madrid era derrochadora, y todavía no lo sabía. El último evento que se celebró aquí fue un concierto de Guns N’ Roses en 2006. Dos años después cerró, quedando abandonado al vandalismo y los grafiteros.

Ya van dos alcaldes -y tres legislaturas- que han puesto sobre la mesa la rehabilitación de este espacio. El último programa electoral de José Luis Martínez-Almeida planteaba su puesta en marcha como "el arena más grande de España". Por el momento, nada se ha movido en esa dirección. Preguntado por este periódico, el Ayuntamiento no ha sabido dar plazos para el inicio de las obras.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que el consistorio de Almeida plantea rehabilitar este lugar. Ya lo hizo en 2021 la entonces delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio, Andrea Levy. En junio de aquel año aseguró que había en marcha un estudio de viabilidad económico-financiera para su reforma y habilitación.

El auditorio en junio de 2021. Jaime Susanna

"Es un proceso largo. Hay que adaptarlo, por ejemplo, a la accesibilidad. Ahora es imposible que alguien en silla de ruedas llegue abajo. Cuando se construyó, nadie se preocupaba de estos temas", explicó entonces una fuente del Ayuntamiento de Madrid a este periódico.

"Como en Madrid no hay muchos espacios con estas dimensiones y la ubicación es bastante buena, parece que sí hay bastantes empresas interesadas en explotarlo". Levy calculó entonces que la reforma estaría lista en el primer trimestre de 2023.

Esta promesa no fue algo exclusivo del PP, también bajo el mandato de Manuela Carmena se planteó reconstruir este espacio. "Es una de muchas otras cosas que no dio tiempo a hacer. Piensa que durante cuatro años hubo muchas cosas que no se hicieron, muchísimas", explicó entonces la concejal de Más Madrid Pilar Perea.

El auditorio fantasma

Este auditorio tenía capacidad para 10.000 personas y el recinto 5,8 hectáreas, el equivalente a ocho campos de fútbol. La vegetación ha tomado sus recovecos, sus paredes se han llenado de grafitis, por todas parte hay cristales rotos y hasta el cableado ha sido saqueado.

Junto a la pista central está lo que antaño fue la llamada "fuente cibernética", una combinación de chorros de agua, luces de colores y música que conformaban una de las atracciones más visitadas de Madrid. Solo en el verano del año 2001, 109.000 personas la visitaron.

La instalación tenía tres proyectores de vídeo de alta potencia, 16 efectos de rayos, animación gráfica en 3D, un láser de luz blanca capaz de crear 16 millones de colores y dos escáneres.

Focos de la fuente cibernética, totalmente destrozados. Jaime Susanna

El tiempo y el vandalismo no han tratado bien a la fuente. Ya no tiene ni agua. Los focos están destrozados, oxidados y con pocas bombillas enteras. La fuente dejó de funcionar antes incluso de que se cerrara el propio recinto.

En las gradas, solo quedaba una butaca en pie cuando este periódico visitó el recinto. El resto fueron arrancadas. 10.000 sillas de plástico desaparecidas en 15 años de abandono. Las gradas y la pista están bordeadas por tramos de césped, el único elemento que permanece cuidado en el lugar.

Las gradas del auditorio, sin butacas. Jaime Susanna

El tramo norte de hierba está coronado por una caseta verde, cuya función parece que era controlar la citada fuente. Actualmente, parece más un búnker de guerra que cualquier otra cosa. Sobre el tejado de esta construcción, como remate, hay un pene dibujado con spray.

"Recuperaremos y pondremos en marcha grandes contenedores culturales, dándoles una nueva oportunidad a través de dos grandes proyectos: IMAX, como un gran teatro y el Auditorio del parque Juan Carlos I, donde poder albergar grandes espectáculos", aseguraba el programa electoral de Almeida. Todavía está por ver si a la tercera promesa va la vencida.

Sigue los temas que te interesan