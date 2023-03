Se acabó aparcar gratis en esta zona de Madrid: desde hoy se extiende el SER

Aparcar en Madrid es, para muchas personas, una odisea. Si además buscas hacerlo sin pagar, se vuelve aún más complicado, es por ello que existe el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), con el que se busca la gestión, regulación y control del estacionamiento de vehículos con la finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio público y el estacionamiento.

Esto se traduce en mayor orden y es ventajoso sobre todo para quienes viven en las zonas de SER, pues se aseguran poder aparcar gracias a su condición de residente, y no encuentran sus calles llenas de 'forasteros' que suelen moverse para aprovechar los lugares donde aún quedan zonas blancas, es decir, zonas no reguladas en las que no hay que pagar por estacionar.

Estas mencionadas zonas son cada vez más reducidas y, justo a partir de hoy, miércoles 1 de marzo, hay una menos. El Servicio de Estacionamiento Regulado se amplía este miércoles a una nueva zona del barrio de Valdezarza, distrito de Moncloa-Aravaca, que suma 957 nuevas plazas, 48 de ellas azules y 909 verdes, para alcanzar las 1.672 reguladas.

[El infalible truco para aparcar gratis cerca del centro de Madrid]

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento de Madrid a través de su cuenta de Twitter:

📢El #SER de #Moncloa-#Aravaca se extiende desde hoy a una nueva zona del barrio de Valdezarza.



✅Se regulan en este barrio 957 plazas más, de las que 48 serán azules y 909 verdes.



👉https://t.co/FImWBmYVsJ pic.twitter.com/SXq1atJLkz — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) March 1, 2023

La puesta en marcha de estas nuevas plazas por parte del Área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, atiende a la aprobación del Pleno del distrito de Moncloa-Aravaca del pasado 13 de octubre de 2022 de ampliar el SER, fruto de las consultas realizadas a distintas asociaciones vecinales, tal como informa Europa Press.

La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada el 13 de septiembre de 2021, prevé en su artículo 57 la ampliación del SER a 20 nuevos barrios de la ciudad siempre que, tal y como recoge la disposición transitoria quinta, cuente "con acuerdo previo favorable de la junta de distrito correspondiente, así como haber consultado a los vecinos y asociaciones vecinales afectadas", según explica el Consistorio madrileño, que recuerda que los vecinos de Valdezarza "sufren serias dificultades" para encontrar aparcamiento en su barrio debido, principalmente, a su "efecto frontera" respecto a barrios con estacionamiento regulado.

Los estudios realizados por los servicios municipales han constatado la presión de estacionamiento en estas zonas y han evidenciado un porcentaje de ocupación de vehículos de visitantes superior al 50% en las franjas horarias correspondientes a la jornada laboral, según la misma fuente indicada anteriormente.

¿A qué calles afecta la nueva zona SER?

Correspondientes al barrio de Valdezarza, las vías públicas que delimitan el nuevo perímetro de zonas azul y verde de pago para estacionar son las siguientes:

Calle de Villaamil, Aguilafuente, avenida Santo Ángel de la Guarda, paseo Maestra Sánchez Arbós, calle General Cadenas Campos, calle Alcalde Martín de Alzaga, Isla de Long, Arciniega, Denia, San Restituto, calle del Valle de Ansó y calle Valldemosa. También puedes consultarlo en el mapa compartido por el ayuntamiento que te hemos facilitado en la parte superior del artículo.

Sigue los temas que te interesan