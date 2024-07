Ni de calamares ni de tortilla: este es el impresionante bocadillo gigante que arrasa en el centro de Madrid

Madrid es todo un paraíso de la gastronomía tradicional, además de uno de los mejores destinos de España para disfrutar de las clásicas tapas y pinchos con cada consumición. Una ciudad en la que también, las clásicas hamburguesas pasan a un segundo plano y todo, para dar protagonismo a los tradicionales bocatas de calamares, de tortilla, de jamón serrano o los típicos sándwiches.

Lo cierto, es que en Madrid podemos encontrar bocadillos de todas las clases y para todos los gustos. Y es que, estos no dejan de ser uno de los bocados más socorridos en las cartas de la capital, en la gran mayoría de tabernas y bares típicos.

Sin embargo, de toda la larga lista de locales con deliciosos bocadillos que podemos encontrar a lo largo y ancho de Madrid, hay uno que ya se ha consagrado como local de culto. Un verdadero templo para los que estén pensando disfrutar o compartir uno de los bocatas XXL más sabrosos. Para ello, nada mejor que acercarse al Bar Melo's y probar su famosa 'zapatilla'.

Este es el nombre que le han puesto a una de las verdaderas estrellas del local. Hablamos de un gigantesco bocadillo XXL al que tanto madrileños como turistas no pueden resistirse y que no deja de ganar cada vez más fama.

Un bocata que incluso ha pasado a ser uno de los más recomendados en Instagram por su excelente sabor, perfecta combinación de precio-cantidad-calidad y excelente ubicación. Una parada obligatoria que no puedes perderte en Madrid.

El bocata XXL más famoso

El impresionante bocata del que te hablamos podrás encontrarlo en la calle del Ave María número 44, en pleno barrio de Lavapiés, que hace pocos meses recomendaba la instagrammer Clara Pérez en su cuenta de Instagram de @comiendomemadrid.

"No eres madrileño de verdad si no has probado este plato XXL. Pesa un kilo y se rellena de lacón y bien de queso. Además, mola mucho que puedes ver como preparan todo porque tienen cocinas abiertas", explica la creadora de contenido a sus seguidores.

"Viene cargadísimo, el tamaño es una absoluta barbaridad, igual que como estira el queso y lo jugoso que está", un plato que según Clara Pérez pueden llegar a comer hasta tres personas.

Pero esto no es todo, ya que este local madrileño también es famoso por vender unas de las croquetas más grandes de Madrid: "Tampoco te puedes perder sus croquetones, el tamaño que tienen es absolutamente loco, al igual que la cremosidad. Se deshacen con solo mirarlas, ¡vaya barbaridad!".

Bocadillo gigante de lacón y queso disponible en el bar Melo's.

Un local que la instagrammer destaca "por precio, cantidad y calidad". De hecho, se ha convertido en uno de los más recomendados: "Los pimientos del padrón nos encantaron y las croquetas (croquetones) están muy ricas. La zapatilla se tiene que probar sí o sí, pero es enorme hay que compartir".

"Cuando vas a este local ya sabes lo que tienes que pedir y que va a estar bueno. Zapatilla, croquetones y pimientos del Padrón, todo increíble", "bar humilde en medio del barrio de Lavapiés y que se caracteriza sobre todo por sus zapatillas. Realmente vale la pena", aseguran algunos clientes. ¿A qué esperas para probarlo?