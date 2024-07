El bar de Madrid que ofrece cañas a 99 céntimos siempre que las acompañes con una tapa: son abundantes y baratas

En Madrid las cañas y las tapas son todo un arte y una castiza tradición madrileña. Y es que, son muchas las zonas de bares y tabernas de siempre que podemos encontrar en los diferentes barrios de Madrid y en las que podemos aprovechar para irnos de cañas con amigos. Desde La Latina a Chueca, pasando por Lavapiés, Malasaña o incluso Chamartín.

Es precisamente en este último barrio donde hemos descubierto uno de los mejores locales de la capital para disfrutar del buen tapeo y de las cañas más fresquitas y baratas. Algo que te recomendamos disfrutar cualquier día de la semana, pero sobre todo los lunes. Y es que es en este día cuando podrás disfrutar de la mejor oferta de la semana con el precio de la caña en tan solo 0,99 euros.

Sí, has leído bien. El precio de la caña o la bebida que elijas no superará el euro, pero esto siempre y cuando la acompañes de la denominada 'tapa del mes'. Esta va cambiando cada mes.

Si prefieres ir variando y descubrir otras deliciosas tapas de este local madrileño, podrás elegir cualquiera de las disponibles en la carta y que no superan los 7 euros. Un auténtico planazo de tapeo por Madrid que recomienda la creadora de contenido de Instagram @alwayseatingmad.

Y es que, en este local podrás encontrar un amplio catálogo de tapas y muchas de ellas, tal como señala la instagrammer "son bastante abundantes y además están riquísimas".

El mejor bar madrileño para ir de tapas

Para encontrar este bar perfecto para el tapeo en Madrid, tendremos que acercarnos a la calle de Juan Hurtado de Mendoza, número 13 y en pleno barrio de Chamartín. Un lugar en el que te encontrarás con grandes mesas, luminosos ventanales, una cocina de mercado con toques internacionales y el mejor ambiente

Se trata de un local en el que todos los lunes los amantes de las tapas y las cañas encontrarán uno de los mejores incentivos para disfrutar de ellas: "Aquí todos los lunes vais a encontrar esta oferta de caña por 0,99 más la tapa del mes, que no habíamos visto en ningún otro sitio. Ofrecen una caña acompañada de una tapa que va variando cada mes por un precio ridículo", advierte la instagrammer. Una oferta en la que la tapa se tendría que pagar a parte como también resalta la creadora de contenido en la descripción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Always Eating (@alwayseatingmad)

Pero si lo tuyo no es la cerveza, también hay otras opciones. "Si no te gusta la cerveza, no te preocupes porque la oferta la tienes con el vino de la casa y cualquier otro refresco", explica.

Podrás complementar la oferta con cualquiera de las opciones de tapas que encontrarás en la carta: "Puedes encontrar muchos de sus platos de la carta en formato tapa por menos de 5 euros y lo mejor, es que pese a ser tapas, son bastante abundantes y además están riquísimas", apunta.

Todo un planazo en este barrio madrileño con el que podrás refrescarte con una caña y disfrutar de las tapas más deliciosas y todo ello, gastando muy poco dinero. ¿A qué esperas para descubrirlo?