La Comunidad de Madrid promociona a 17.700 pequeños negocios locales con la iniciativa Comercios Mágicos Comunidad de Madrid

La mejor feria para visitar el 24 de octubre en Madrid: un plan familiar con 550 tiendas, una escuela de magia o boutiques

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Leganés celebra por tercer año consecutivo la feria familiar 'Comercios Mágicos' en la Plaza de España. La edición bate un nuevo récord regional de participación con 550 comercios de proximidad adheridos a la campaña. El espacio contará con más de 500 metros cuadrados dedicados a actividades interactivas, como escuela de magia, boutique mágica y espectáculos. Los asistentes podrán canjear sus tickets de compra en el comercio local por regalos directos durante la jornada de la feria.

El Ayuntamiento de Leganés ha preparado por tercer año consecutivo la campaña 'Comercios Mágicos', la feria dirigida al público familiar organizada por el organismo público con la colaboración con la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid.

En esta edición participan 550 establecimientos de la ciudad, batiendo nuevamente el récord de toda la región. De 10:00 a 15:00 horas la Plaza de España se convertirá en una feria mágica con actividades artísticas, lúdicas e interactivas dirigidas a todos los públicos, perfecta para hacer un plan familiar.

Este año se dispondrá un espacio de más de 500 metros cuadrados en Plaza de España, en el que se instalarán diferentes zonas y actividades relacionadas con el mundo de la magia.

Entre las actividades se encuentran una escuela de magia, una tienda de varitas, una boutique mágica, una tienda de hechizos, un espacio para fotografías mágicas, Magicgolf, juegos familiares y una academia de lenguaje de signos, además de diferentes propuestas de animación.

La programación incluye también espectáculos de magia y animación durante la jornada, con profesionales que acompañarán al público y presentarán las distintas actividades.

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha detallado que “un año más nos sumamos a ‘Comercios Mágicos’, que convertirá durante una jornada la Plaza de España en un escenario tematizado con la magia como hilo conductor, para favorecer que nuestros vecinos conozcan los comercios de proximidad y darles visibilidad”.

Récord de participantes

“En esta iniciativa, con anteriores Gobiernos apenas participaban 20 comercios de Leganés. Hace dos años logramos que se sumaran 300 establecimientos, que ya fue todo un récord en la Comunidad de Madrid, y este año superamos los 550 comercios. Esto demuestra el trabajo desde la Concejalía de Desarrollo Local y la gran respuesta de nuestros comerciantes ante estas campañas y su esfuerzo por reforzar su visibilidad, darse a conocer y llegar a nuevos clientes”, ha argumentado el regidor.

Regalos para los vecinos

Como parte de la acción promocional, los vecinos podrán participar en diferentes dinámicas vinculadas a los establecimientos comerciales adheridos, entre ellas conseguirán regalos en un espacio habilitado a cambio de sus tickets de compra en los comercios participantes.

‘Comercios Mágicos’ incorpora además criterios relacionados con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, mediante el uso de materiales reciclados y reutilizables en la feria, así como actividades planteadas para facilitar la participación de personas con diferentes capacidades.

El concejal de Comercio y Desarrollo Local, José Marín, ha añadido que “desde el Ayuntamiento queremos seguir apoyando al comercio local, porque comprar en nuestros barrios es apostar por los negocios que tenemos cerca y que forman parte de nuestro día a día"

Asimismo, Marín ha animado a los comerciantes de todos los distritos a unirse a esta y a otras "campañas promocionales de apoyo al sector comercial".