Las mujeres facturan y Madrid, también: los 400 millones de euros que ha dejado Shakira en la capital tras sus 13 conciertos

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LO ESENCIAL Las claves Shakira concluye sus 13 conciertos en Madrid dentro del tour 'Las mujeres ya no lloran', reuniendo a más de 700.000 asistentes. El impacto económico de la residencia musical supera los 400 millones de euros entre entradas, hostelería, ocio y transportes. El sector turístico experimentó un notable repunte, con aumentos de hasta el 74,9% en búsquedas de alojamiento y del 38% en viajes en tren. El evento se celebró en Macondo Park, un espacio temporal de 185.000 metros cuadrados que movilizó a unos 10.000 trabajadores.

Madrid no solo ha cantado con Shakira (49 años). Durante casi un mes ha vivido el efecto económico y cultural de una residencia musical sin precedentes. Entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre, la artista ha ofrecido 13 conciertos en el Estadio Shakira, construido dentro de Macondo Park, y ha reunido a más de 700.000 asistentes con un impacto económico superior a los 400 millones de euros, según el balance difundido tras el cierre.

La residencia, enmarcada en su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos de la música en vivo en Europa. Las primeras nueve fechas vendieron 452.097 entradas, con una media de 50.233 espectadores por concierto, según datos de Pollstar.

El fenómeno Shakira se extendió mucho más allá de las entradas. Booking.com registró un aumento del 56% en las búsquedas de alojamiento en Madrid durante el periodo de la residencia respecto a las mismas fechas de 2025; en el último fin de semana, con el cierre del 12 de octubre, el incremento llegó al 74,9%.

Shakira en el escenario. Gtres

Los datos de SiteMinder también reflejan el tirón hotelero: las reservas crecieron un 14,8% y la tarifa media diaria pasó de 283 a 339 euros, cerca de un 20% más que el año anterior. Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos figuraron entre los principales mercados internacionales que buscaron alojamiento en la capital.

El movimiento se notó igualmente en el transporte. Trainline reportó un aumento del 38% en los viajes en tren hacia Madrid durante el primer fin de semana de conciertos.

Según estimaciones recogidas por EFE, los visitantes que viajaron expresamente a Madrid para ver a Shakira han gastado de media entre 500 y 700 euros en entradas, alojamiento, transporte, comida y ocio. Para algunos fans internacionales, el desembolso podía superar los 800 euros.

Las primeras proyecciones situaban el gasto directo generado por los conciertos entre 150 y 200 millones de euros, con efectos añadidos en hostelería, comercio y ocio. El balance oficial difundido por el equipo de la artista cifró el impacto económico de la residencia en más de 200 millones de euros, una cantidad que aún no cuenta con una auditoría económica independiente.

La residencia se articuló en torno a Macondo Park, una ciudad cultural temporal de 185.000 metros cuadrados que integró el Estadio Shakira con ES LATINA, una plataforma dedicada a la música, la literatura, la gastronomía, la moda y otras expresiones artísticas.

Shakira ofreció 13 conciertos en Madrid. Gtres

El proyecto reunió a más de 1.500 artistas y ofreció más de 400 horas de programación cultural. Además, movilizó a miles de profesionales de producción, montaje, seguridad, logística, hostelería y servicios: Live Nation ha señalado que unas 10.000 personas trabajaron en la logística, el montaje y la producción del evento, entre empleos directos e indirectos.

Nuevo modelo para las grandes ciudades

El cierre de la residencia deja una lección para la industria del entretenimiento: los grandes conciertos pueden convertirse en motores turísticos y culturales cuando se acompañan de experiencias que prolongan la estancia del visitante en el destino.

Shakira ya había demostrado el potencial de este formato en México y El Salvador, pero Madrid ha consolidado el modelo a gran escala. La cantante se despidió de la capital tras 13 noches, agradeciendo la llegada de fans desde España, Europa, Latinoamérica y el resto del mundo.

Porque el verdadero efecto Shakira no se limitó a llenar un estadio: extendió la experiencia del espectáculo a los hoteles, los trenes, los restaurantes y la economía de toda una ciudad.