‘Baila, baila, pegamoide’: la danza como respuesta social a crisis colectivas en la nueva propuesta de Cía. La Peatonal

La pieza, dirigida por Jaime Cano, con texto de Sebastián Moreno y coreografía de María Quero podrá verse los próximos 9 y 10 de octubre en Cuarta Pared dentro de la programación de Surge Madrid 2026.

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LO ESENCIAL Las claves La Cía. La Peatonal estrena 'Baila, baila, pegamoide', una pieza de danza-teatro que explora el baile como respuesta social colectiva frente a las crisis históricas. La obra, dirigida por Jaime Cano, se inspira en la epidemia de baile o 'coreomanía' de Estrasburgo de 1518 y conecta con fenómenos como La Movida Madrileña. El espectáculo se presentará en la sala Cuarta Pared de Madrid los días 9, 10, y del 15 al 17 de octubre en el marco del festival Surge Madrid. La propuesta escénica, coreografiada por María Quero, cuenta con seis intérpretes que fusionan danza contemporánea, clásica, flamenco y Butoh.

“Baila, baila. De lo contrario estaremos perdidos” es la célebre frase que Pina Bausch adoptó como lema de vida. La danza como expresión absoluta del cuerpo, como arma política capaz de organizarnos en colectividad, expandir miradas y transformar sociedades en momentos en los que el contexto nos aboca a una catástrofe inmediata.

En su nueva pieza, ‘Baila, baila, pegamoide’, Cía. La Peatonal explora el baile como una respuesta social poderosa a las crisis colectivas que nos han sacudido a lo largo de la historia. Una obra de danza-teatro que podrá verse los días 9 y 10 de octubre en Cuarta Pared, a las 20:30h, en el marco de Surge Madrid, la muestra de creación escénica para compañías emergentes que este año cumple su decimotercera edición.

Dirigida por Jaime Cano, con texto de Sebastián Moreno y coreografiada por María Quero, la obra parte de un curioso suceso histórico: la epidemia de baile o “coreomanía” de Estrasburgo en 1518. Un fenómeno iniciado por una mujer, Frau Troffea, en el que se documentó a masas de personas bailando hasta la extenuación como reacción a situaciones límite de hambruna, enfermedad e injusticias que azotaban la época.

De la “coreomanía” medieval a La Movida

Los episodios de “coreomanía” no se han vuelto a producir desde el siglo XVIII, pero en la memoria colectiva permanecen movimientos sociales o contraculturales que tienen a la expresión física como protagonista, y que han supuesto respuestas colectivas muy potentes a fenómenos trágicos. Desde la cultura del ballroom en Nueva York, que permitía expresar y desarrollar la identidad fuera de unos cánones normativos, a los maratones de danza norteamericanos de los años 30, tras la Gran Depresión, en los que los participantes ponían en riesgo su vida a cambio de un premio económico. Mención especial a La Movida Madrileña, cuya revolución creativa y expresión de libertad supuso un revulsivo para una España reprimida tras la dictadura franquista.

Para Jaime Cano, director de la pieza: «La Movida tiene importancia en cuanto a que tiene que ver con esa referencia, tan presente en el imaginario español, de ruptura, estallido y liberación a muchos niveles. También el fenómeno del contagio presente en la coreomanía medieval guarda cierto paralelismo con lo que pudo suponer en los años ochenta el VIH o la adicción a la heroína, así como la mirada del resto de la sociedad al contagiado.» Dice Cano.

Una Europa fragmentada

Europa en la actualidad se enfrenta a una de sus mayores crisis de valores y se mueve en un escenario de inseguridad en el que las guerras, la emergencia climática y la injusticia social dibujan el telón de fondo. En este sentido, la pieza se pregunta si, como sociedad, seguimos teniendo capacidad para organizarnos, para salir a las calles y poner el cuerpo en un contexto marcado por la tendencia al individualismo.

"La atomización a la que nos llevan unas condiciones que, deliberadamente, dificultan más la estabilidad y el desarrollo individual, nos tiene más agotados y separados. Además, los esfuerzos colectivos suponen un sacrificio individual que cada vez es más difícil de asumir…. Y a eso sumamos que el espacio en el que se desarrollan los vínculos se ha desplazado mucho al entorno digital", añade Cano.

Para llevar todos estos conceptos a escena, ‘Baila, baila, pegamoide’ cuenta con un elenco de seis bailarinas-actrices (Sara Cristea, Flavia Forni, Alba Pineda, María Quero, Po Ruiz e Iciar Ventepan) con dominio de disciplinas muy diversas: desde la danza contemporánea a la clásica, pasando por el flamenco o el Butoh.

Además de los días de programación en Surge Madrid, la pieza también contará con funciones adicionales en Cuarta Pared del jueves 15 al sábado 17 de octubre, a las 20:30h.