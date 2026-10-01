La cantante colombiana Shakira durante la alfombra roja de los MTV Video Music Awards Sarah Yenesel EFE

Los conciertos de Shakira, en el aire por la previsión de lluvia: podrían cancelarlos si hay "tormenta eléctrica"

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LO ESENCIAL Las claves Shakira retoma su gira europea con 12 conciertos en Madrid, en un estadio temporal para 50.000 personas. La previsión meteorológica anuncia chubascos leves para el fin de semana, pero solo una tormenta eléctrica podría cancelar los conciertos. No se permite el acceso con paraguas al recinto por motivos de seguridad, pese a la posibilidad de lluvia. Uno de los conciertos del fin de semana, el del 3 de octubre, será retransmitido por Amazon.

Shakira retoma este viernes su gira de conciertos en Madrid por su gira europea 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Con la entrada en la recta final de sus 12 conciertos en la capital, la lluvia podría hacer acto de presencia.

Para este fin de semana, se prevén chubascos en Madrid, algo que ha levantado la preocupación de algunas personas con entradas para el concierto ante el temor de una posible cancelación del evento en caso de la situación meteorológica.

El Estadio Shakira, lugar donde la cantante está dando sus conciertos en la capital, es un recinto temporal con capacidad para unas 50.000 personas construido expresamente dentro del espacio Iberdrola Music, al aire libre y expuesto a las condiciones meteorológicas.

Según información del equipo de la cantante, el evento sólo se cancelaría debido a tormentas eléctricas, algo que no es muy común. Desde la promotora del evento, Live Nation, aseguran no tienen aún información acerca de un plan en caso de malas condiciones climatológicas.

La previsión para el fin de semana es de chubascos leves y no se esperan tormentas. Aun así, no está permitido la entrada al recinto del concierto con paraguas, por razones de seguridad. Sin previsión de tormentas eléctricas en el horizonte, los conciertos deberían celebrarse con total normalidad.

Hace un año, durante su concierto en Argentina, la cantante se vio obligada a suspender su concierto debido a una fuerte tormenta eléctrica. Aun así, la colombiana estuvo cantando durante más de una hora bajo la lluvia antes de la cancelación.

Además, Shakira tiene planeado retransmitir a través de Amazon uno de sus conciertos de este fin de semana, concretamente el del 3 de octubre. Por lo que por el momento todo parece indicar que los conciertos se celebrarán pase lo que pase.