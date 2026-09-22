El 'Starbucks danés' que triunfa en Londres aterriza en Madrid: tienen el sándwich de atún más viral de TikTok

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Las claves Generado con IA Joe & The Juice, la popular cadena danesa de zumos y sándwiches saludables, abre su primer local en Madrid este septiembre. El establecimiento estará ubicado en la calle Velázquez 128, en el exclusivo barrio de Salamanca, y forma parte de un plan de expansión de 80 locales en España en los próximos diez años. La carta incluirá el famoso 'Tunacado', el sándwich de atún y aguacate viral en TikTok, junto a una selección de zumos y batidos preparados al momento. El local destaca por su diseño escandinavo y la experiencia dinámica ofrecida por los empleados, conocidos como Juicers.

El panorama gastronómico madrileño suma un nuevo gigante internacional a su oferta de cafeterías de moda y comida saludable. Joe & The Juice, la popular cadena de origen danés especializada en zumos y sándwiches saludables, ha hecho oficial su desembarco en España con la apertura de su primer establecimiento en Madrid.

La marca, considerada por muchos el 'Starbucks danés' que triunfa en Londres y Nueva York, abrirá las puertas de su primer local en el exclusivo barrio de Salamanca, concretamente en la calle Velázquez 128. La fecha de apertura prevista de Joe & The Juice en Madrid será este mes de septiembre, marcando el pistoletazo de salida a un plan de expansión de 80 locales en los próximos diez años por todo el país.

Aunque la firma nació en Copenhague en 2002, en los últimos tiempos se ha transformado en un fenómeno gastronómico mundial gracias a su impacto en redes sociales. Gran parte de esta fama se debe a su propuesta culinaria donde destaca el 'Tunacado', el sándwich de atún viral de TikTok elaborado con aguacate y pan crujiente que acumula millones de reproducciones.

A partir de su llegada, los consumidores no tendrán que viajar a Reino Unido para saber dónde comer el 'Tunacado' en España, ya que la carta de Joe & The Juice España incluirá esta receta junto a su selección de zumos y batidos preparados al momento.

La elección de la capital responde al carácter cosmopolita de la ciudad y a la alta demanda de opciones de nutrición equilibrada. En palabras de Daniel Blasco, Country Manager de la firma, la compañía está muy ilusionada de iniciar su trayectoria en España desde Madrid, una ciudad que comparte valores como el dinamismo, la apertura internacional y la cultura del disfrute y el bienestar.

Además del concepto gastronómico, el espacio destaca por su diseño escandinavo y el papel de sus empleados o Juicers, quienes preparan cada pedido en directo ofreciendo una experiencia cercana y dinámica.

El plan de crecimiento contempla la futura llegada de la marca a ciudades como Barcelona bajo el modelo de franquicia Joe & The Juice España, gestionado por el operador Food Quest Restaurants Management LLC. Con más de 500 ubicaciones en Europa, América, Oriente Medio, África y Asia, la marca se ha consolidado también por sus alianzas con figuras internacionales como el tenista Novak Djokovic o Paris Hilton.

La llegada de este nuevo concepto en Velázquez 128 posiciona a Madrid en el mapa de las grandes capitales gastronómicas que acogen las últimas tendencias virales en zumos y sándwiches saludables.