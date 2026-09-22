Karlos Arguiñano, cocinero: "Acerté con el restaurante. Tienen un gran jardín y ellos como familia son maravillosos"

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Las claves Generado con IA Karlos Arguiñano visitó el restaurante Filandón en Madrid y elogió su jardín, ambiente familiar y la atención del equipo. Filandón pertenece al grupo Pescaderías Coruñesas, referente en gastronomía madrileña con restaurantes como Lhardy, El Pescador y O'Pazo. El restaurante destaca por su cocina a la brasa, pescados frescos y carnes selectas, con ticket medio entre 50 y 80 euros. Filandón es reconocido por sus terrazas y entorno natural, ideal para comidas familiares o de negocios, y ahora cuenta con el respaldo de Arguiñano.

El paso de Karlos Arguiñano por la capital nunca pasa desapercibido, y menos cuando el chef vasco decide compartir con sus seguidores dónde le gusta sentarse a comer.

En una de sus visitas a Madrid para participar como invitado en El Hormiguero de Pablo Motos, el carismático presentador de Cocina Abierta (Antena 3) aprovechó la ocasión para desplazarse hasta el distrito de Fuencarral-El Pardo y disfrutar de una comida en Filandón, uno de los espacios más icónicos para los amantes de las brasas y el marisco.

A diferencia de las habituales rutas gastronómicas por el corazón de la ciudad, el cocinero guipuzcoano optó por este enclave ubicado en la carretera de El Pardo a Fuencarral (KM 19), rodeado de vegetación y alejado del bullicio urbano.

Una elección que el propio Arguiñano quiso poner en valor públicamente mientras elaboraba una de sus recetas en televisión, dirigiéndose directamente a la audiencia para alabar el proyecto.

El gran secreto del éxito de Filandón —y la razón por la que encandila a los paladares más exigentes— radica en sus orígenes. El restaurante forma parte del porfolio del célebre grupo Pescaderías Coruñesas, capitaneado por la familia García Azpiroz, una institución en España con más de un siglo de trayectoria en la selección y distribución del mejor género marino del país.

Tal y como el propio Karlos Arguiñano destacó en su espacio televisivo, el grupo hostelero no se limita a un único establecimiento en la capital. "Al ir comí en Filandón. Acerté. Son los de Pescaderías Coruñesas. Son una familia encantadora. Tienen cuatro o cinco restaurantes: Lhardy, El Pescador, O'Pazo, Filandón... Comimos en Filandón, fantástico", explicó el cocinero a cámara.

La red de restaurantes del grupo abarca desde la tradición histórica hasta la vanguardia marinera:

Desde 1911: Su apuesta más ambiciosa por la alta cocina de producto fresco diario.

Su apuesta más ambiciosa por la alta cocina de producto fresco diario. O'Pazo: Referente absoluto del pescado con estrella Michelin.

Referente absoluto del pescado con estrella Michelin. El Pescador: La icónica marisquería del barrio de Salamanca.

La icónica marisquería del barrio de Salamanca. Lhardy: El histórico restaurante de la carrera de San Jerónimo, rescatado para mantener con vida el cocido madrileño y el espíritu decimonónico de la ciudad.

El histórico restaurante de la carrera de San Jerónimo, rescatado para mantener con vida el cocido madrileño y el espíritu decimonónico de la ciudad. Lhardy Café: La última apertura del grupo en el hotel Wellington.

La última apertura del grupo en el hotel Wellington. Evaristo 33: El próximo restaurante anunciado que abrirán en Madrid con la colaboración de Los 33.

Fuego, producto y jardín: qué hace especial a Filandón

Con el fuego y las parrillas como columna vertebral de su cocina, Filandón propone una carta orientada a ensalzar la materia prima sin artificios. Los pescados a la brasa son los grandes protagonistas de la comanda: desde la merluza de anzuelo o el besugo de la pinta hasta el lenguado o las cocochas, junto a opciones carnívoras como la chuleta de vaca vieja o los arroces marineros.

Sin embargo, para el famoso chef vasco la propuesta culinaria gana enteros gracias a la atmósfera y la atención del equipo en las instalaciones. "Tiene un jardín amplio, muchísima gente, muy buen servicio y son encantadores", enfatizó Arguiñano sobre la experiencia que vivió en el local.

El restaurante destaca por sus amplias terrazas y comedores diáfanos integrados en el entorno natural cercano al Monte de El Pardo, un formato idóneo para comidas familiares o de negocios. Con un ticket medio que suele oscilar entre los 50 y los 80 euros por persona, Filandón revalida su título como una de las paradas indispensables de la gastronomía madrileña, respaldada ahora por el criterio del cocinero más mediático de la televisión.