Somos Infinitos toma Madrid y confirma la literatura romántica como un fenómeno: 42 autoras y 1.000 lectoras

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Las claves Generado con IA El festival Somos Infinitos reunió a más de 1.000 lectoras y 42 autoras en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. El evento confirma el auge de la literatura romántica y la conexión de este género con las nuevas generaciones, especialmente a través de redes sociales. Durante la jornada, las asistentes disfrutaron de firmas de libros, charlas y encuentros con sus autoras favoritas, consolidando la comunidad lectora. Según datos recientes, el 76,9% de los jóvenes españoles de entre 14 y 24 años lee habitualmente, convirtiéndose en el principal motor de la lectura en el país.

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se ha convertido en el escenario de una gran celebración de la lectura para una comunidad que llevaba tiempo esperando este momento: llevar la pasión por sus historias favoritas fuera de las páginas y vivirlas, por fin, cara a cara. Impulsado por Penguin Random House Grupo Editorial, el primer festival de literatura romántica de la capital, Somos Infinitos, ha cerrado su edición de estreno este 20 de septiembre con éxito reuniendo a más de 1.000 lectoras.

Con este primer capítulo, el encuentro confirma que la literatura romántica mueve masas. Es un género capaz de conectar profundamente con las nuevas generaciones a través de una conversación constante que trasciende formatos y soportes. Emoción desde primera hora, ejemplares dedicados, charlas con autoras y ese brillo característico de compartir lectura entre amigas han marcado el debut de una cita que ha superado las expectativas.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha participado en la inauguración del festival. Durante su visita, la delegada ha afirmado: “Madrid es una ciudad profundamente vinculada a los libros y a la lectura, y nos alegra que iniciativas como Somos Infinitos encuentren aquí un espacio para acercar la literatura a nuevos públicos. La literatura romántica cuenta con una comunidad de lectores muy activa y diversa, y este festival demuestra la capacidad de la cultura para generar encuentros, compartir historias y crear nuevos vínculos en torno a los libros. Desde el Ayuntamiento queremos seguir animando a que surjan iniciativas como esta que contribuyen a hacer de Madrid una gran ciudad literaria.”

Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, ha estado acompañando a las autoras y lectoras en el Festival destacando: “Somos Infinitos nace de una sencilla convicción: cuando los libros generan comunidad, su impacto va mucho más allá de la lectura. Este festival es la celebración de una generación de lectoras que comparte, recomienda y vive las historias de una forma nueva. En Penguin Random House Grupo Editorial queremos estar cerca de esa conversación y crear espacios donde autores, libros y lectores puedan encontrarse”.

De la comunidad digital al cara a cara

Desde el inicio de la jornada, el teatro ha sido un hervidero de lectoras entusiasmadas por conseguir las firmas de sus autoras favoritas y compartir teorías sobre las historias que las han hecho llorar en el último capítulo.

En el auditorio, los encuentros y presentaciones han desvelado novedades y próximos lanzamientos ante un público entregado; mientras que, en la zona de firmas, las asistentes han podido conocer de cerca a sus autoras de cabecera, compartir unos segundos de complicidad y llevarse una dedicatoria que convertirá sus libros en un recuerdo para siempre.

En el cartel de esta primera edición han estado Mia Faraday, David Olivas, Aiguadvalencia, Lucía Cerezo, C. A. Todorova, Eloy Cobera, Esmeralda Romero, Alba Zamora, Violeta Julbe, Sara Hernández, Alicia Catalán, Raquel Villaamil, Violeta Reed, Samara Cadenas, Zoe P. de Félix, Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Alicia Guelbenzu, Sélpide San Luis, Carlos Azorín, S. J. García, Rebeca Domenech, Rebeca Stones, Alba Seoane, Carla F. Aguilar, Daniel Barbadillo y Mireia Cosano, Eva Mayro, Clara Duarte, Jess GR, Susanna Herrero, Marie Baviera, Rocío Sanabria, Lauren Izquierdo, Irene Morales, Sheila Medina, Ariadna Celdrán, Marta Morillo, Emma Colt, Joana Marcús, Augusta Thoenig, Fran de Solas. Más de 40 voces que, durante una tarde, han compartido impresiones con su comunidad y recibido, cara a cara, el agradecimiento de sus lectoras por cada historia y cada final feliz.

Los jóvenes, futuro de la lectura

Somos Infinitos no solo ha sido un punto de encuentro para celebrar, sino también el reflejo presencial de una tendencia firme en los hábitos culturales: los jóvenes leen más que ningún otro grupo de edad y son el principal motor del sector.

De acuerdo con el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España (FGEE), el 76,9 % de los jóvenes de entre 14 y 24 años lee de forma habitual en su tiempo libre, situándose muy por encima de la media nacional (66,2 %). Asimismo, la lectura en entorno digital sigue ganando espacio (33,2 % de la población), mientras que la recomendación en redes sociales actúa como puente hacia las librerías: el 86 % de los jóvenes compró al menos un libro en el último año, según datos de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Entrada al festival Somos Infinitos. Penguin Random House

Canales como Instagram, TikTok o plataformas como Wattpad son hoy verdaderos prescriptores, alimentando una conversación constante que este evento ha llevado al terreno físico.

Somos Infinitos es, en ese sentido, la traducción física de ese fenómeno: la comunidad de más de 270.000 seguidoras y seguidores que reúne en Instagram y TikTok ha demostrado hoy que las recomendaciones, los comentarios y los vídeos de BookTok pueden convertirse en una fila real, en un abrazo a una autora y en una tarde compartida entre desconocidas que, en realidad, llevaban tiempo hablando del mismo libro.

Gracias a quienes han hecho posible esta primera edición

Somos Infinitos no habría sido posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Madrid ni el de las marcas y colaboradores que se han sumado a esta primera edición para completar la experiencia: imagin, la banca digital de CaixaBank; Solán de Cabras, como agua oficial del festival; Kiko Milano, que ha puesto a punto el look de cada asistente; Oki Doki y Goconut, encargados de las pausas más cozy y refrescantes de la jornada; Fotoprix, que ha convertido los mejores momentos del día en puntos de libro; Singularu, que ha repartido brillo, premios y sorteos; Bastardo Hostel, con sus descuentos para seguir la fiesta más allá del teatro; y Estefanía Tarot Evolutivo, que ha adelantado a más de una lectora qué historia le espera después de Somos Infinitos.