Dabiz Muñoz, chef: "Es un sitio diferente, fresco, con sabor, con un cocinero con talento y se come por menos de 20 €"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Dabiz Muñoz recomienda el restaurante Gustoo, donde se puede comer por menos de 20 euros, dirigido por Aldo, un excolaborador suyo. Su restaurante favorito en Madrid es Ugo Chan, un local de cocina japonesa de autor con una estrella Michelin y un ticket medio de 200 euros. Dabiz Muñoz destaca también OME, restaurante mexicano de autor, y Tripea, con influencias asiáticas y latinas, como lugares que le gustaría probar o recomienda. Na Num, considerado por Muñoz como el mejor coreano de Madrid, ofrece cocina fresca y moderna en Chueca con un precio medio de 35 a 40 euros.

Dabiz Muñoz sienta cátedra cada vez que habla y si además es para recomendar un restaurante, todo el mundo lo escucha. Y no es para menos. Tiene tres Estrellas Michelin. Cómo no tomar nota en este caso.

Es lo que ha hecho todo el mundo tras escuchar su entrevista con Kino Jerez, conocido como El Chico Gastro. Ambos hablan de muchos temas. Por supuesto, de los restaurantes de Dabiz: DiverXO, RavioXO (con una estrella Michelin) y StreetXO, además de GoXO (su servicio de comida a domicilio). Pero sí, también de dónde come el mejor chef del mundo.

En la entrevista desvela uno de esos lugares que no se puede perder nadie (por precio y por calidad). Se trata de un local donde se come por menos de 20 euros: Gustoo, que pertenece a Aldo, “un chico que trabajó con nosotros”, desvela el chef. “Es un sitio diferente, fresco, con sabor y él es un cocinero con mucho talento”, explica.

Lo que hace el que fuera pupilo de Dabiz Muñoz junto a su socio Jorge Cal es darte a elegir una base (bao, brioche o filloa) y un relleno. Así, puedes comer desde brioche de costilla a bao de pollo coreano o filloa de gambón.

Pero, ¿cuál es su favorito de Madrid? Dabiz Muñoz lo tiene claro: Ugo Chan (Calle de Félix Boix, 6, Chamartín), un restaurante de comida japonesa de autor regentado por Hugo Muñoz, que tiene una estrella Michelin.

“Es complicado decir cuál es el mejor, pero Ugo Chan es uno de mis favoritos. Es un restaurante para disfrutones. Muy contemporáneo, creativo, muy personal y diferencial”, cuenta.

El ticket medio de este restaurante que no hace sushi tradicional, sino que se inspira en Japón para hacer una mezcla japo-española, es de 200 euros si se opta por el menú degustación. Si no, se puede pagar por plato. Algunos ya icónicos, como las Gyozas de callos a la madrileña con garbanzo frito o la lenteja caviar con torcaz al curry japonés y coco.

Pero hay más. Dabiz Muñoz reconoce que el restaurante que ahora mismo le gustaría probar es OME. “A veces no hace falta ir a un sitio para saber que tiene algo diferente”, cuenta. Está en la calle Lombía, en Madrid.

Este es un restaurante mexicano con comida de autor dirigido por Roberto Ortiz Blanco. Parte de México, pero luego hace una comida sofisticada. Y al ser preguntado por el mejor delivery, elige GoXO. “Hemos ido redefiniendo tanto las reglas que creo que es el mejor que hay en todo Madrid”.

Y finaliza con dos últimas recomendaciones. Tripea es uno de ellos. “Tiene influencias asiáticas y latinas”, explica. Está dentro del Mercado de Vallehermoso y está dirigido por el chef Roberto Martínez. Te gastarás de media 60 euros.

Y el otro es Na Num. “Es el mejor coreano que se ha abierto. Fresco, con sabor, moderno y contemporáneo. Está en Chueca, en la Calle de la Libertad. Su ticket medio está entre 35 y 40 euros y su dueño es Lis Ra.