El nuevo macrocomplejo comercial en el sur de Madrid de 50.000 m2: el 98% de los locales ya están ocupados

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo macrocomplejo comercial en el barrio de La Montaña (Aranjuez) abrirá a finales de 2026 con el 98% de sus locales ya alquilados. El parque comercial contará con más de 20.000 metros cuadrados de superficie y dará servicio a una población de más de 130.000 habitantes. Grandes marcas como Mercadona, Lidl, Decathlon, McDonald's y Burger King ya han confirmado su presencia en el complejo. Se prevé la creación de más de 350 empleos directos e indirectos, y el proyecto busca la certificación ambiental BREEAM con calificación 'Muy Bueno'.

El nuevo parque comercial de Aranjuez, situado en el barrio de La Montaña, afronta la recta final de su construcción con el 98% de su superficie ya alquilada y mantiene su apertura prevista para el último trimestre de 2026.

El complejo contará con más de 20.000 metros cuadrados de superficie comercial sobre una parcela de 50.000 metros cuadrados y dará servicio tanto a los vecinos de Aranjuez como a los de su área de influencia, con una población superior a 130.000 habitantes.

Entre las firmas que ya han confirmado su presencia figuran Mercadona y Lidl como principales supermercados, además de Decathlon, McDonald's, Norauto, Jysk, Burger King, Müller, Action, Kiabi, Skechers, Juguettos, Guaw, Max Colchón e Izumo.

La promotora del proyecto ha comenzado la entrega de los locales a los distintos operadores para que inicien las obras de adecuación de sus establecimientos, un paso que permitirá mantener el calendario previsto para la inauguración antes de que finalice el año.

En estos momentos únicamente quedan disponibles dos locales de pequeño tamaño, destinados preferentemente a actividades de restauración, farmacia o servicios complementarios.

El delegado de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Aranjuez, Ignacio Díaz, ha avanzado que la mayoría de las empresas que se instalarán en el parque comercial participarán en la Feria de Empleo organizada por el Consistorio el próximo 24 de septiembre.

Durante la jornada, los vecinos podrán conocer las ofertas laborales de las distintas compañías y presentar sus currículums para los procesos de selección.

Según las previsiones de la promotora, el nuevo parque comercial generará más de 350 empleos directos e indirectos y contribuirá a impulsar la actividad económica del municipio y de su entorno.

El proyecto ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad y aspira a obtener la certificación ambiental BREEAM con la calificación de "Muy Bueno".