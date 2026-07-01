José Mota y Santiago Segura, la extraña pareja tras Wonderland: su imperio empresarial de teatros y castillos

Las claves

Las claves Generado con IA Wonderland Group, vinculado a José Mota y Santiago Segura, se consolida como uno de los grandes grupos de gestión y producción cultural en España. El grupo afronta la transformación de la 'Mole' de Alcorcón en Soho City Madrid, un macrocomplejo de ocio con una inversión de 30 millones de euros. Wonderland ya gestiona espacios emblemáticos como el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, el Gran Teatro Pavón y el Gran Teatro Serrano en Madrid. Entre sus activos destaca el Castillo de Pedraza, adquirido para su rehabilitación y uso cultural, así como la plataforma de tarifa plana Abonoteatro.

Detrás de algunos de los grandes espacios de ocio y espectáculos de Madrid hay un nombre en común: Wonderland Group.

La compañía fundada por el productor Luis Álvarez, y vinculada a los actores y productores José Mota y Santiago Segura, se ha convertido en uno de los grandes grupos de la creación, producción y gestión de experiencias culturales.

Su próximo gran proyecto es transformar la conocida como "Mole" de Alcorcón en Soho City Madrid, un macrocomplejo que el grupo quiere convertir en un nuevo referente del entretenimiento.

La compañía, que nació en 1995, ha desarrollado desde entonces una amplia trayectoria en la producción de musicales, obras de teatro, conciertos, eventos culturales y espectáculos en España y en países como Estados Unidos, México o Reino Unido.

Ahora, con una inversión de 30 millones de euros, afronta la recuperación del antiguo Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA), un proyecto que llevaba 18 años paralizado.

El nuevo espacio ocupará ocho de los edificios del antiguo complejo y reunirá diferentes formatos de ocio en un mismo recinto: un circo, un teatro, un auditorio, espacios para espectáculos, restauración y un hub audiovisual destinado a la producción de contenidos.

Soho City será la nueva pieza de un grupo que ya cuenta con una importante red de espacios escénicos. Entre ellos está el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, levantado en una antigua estación ferroviaria protegida que el grupo Wonderland convirtió en un espacio para conciertos, espectáculos y eventos.

Tienen también el histórico Gran Teatro Pavón, uno de los teatros centenarios de Madrid y el Gran Teatro Serrano, en pleno barrio de Salamanca.

Son dueños también del Castillo de Pedraza, una fortaleza medieval del siglo XIII que está a poco más de una hora de Madrid y que ahora acoge conciertos y celebraciones.

El grupo Wonderland compró el castillo por 4,8 millones de euros con un objetivo claro: rehabilitarlo y dar un uso cultural abierto al público.

El grupo creó también el Abonoteatro, una plataforma pionera de ocio con tarifa plana que permite acceder por un año a oferta cultural que incluye teatro, cine, museos, música y otras actividades.

Al frente del grupo está Luis Álvarez, productor con experiencia internacional y responsable de proyectos como la coproducción de 'We Will Rock You', El Zorro y 101 Dálmatas.

Con José Mota y Santiago Segura, Wonderland ha ido construyendo una compañía de producción, gestión de espacios y creación de fórmulas de entretenimiento que ya es un imperio.

Con la última adquisición, Soho City, el grupo da un nuevo salto: pasar de gestionar escenarios y espectáculos a crear una ciudad del ocio en la Comunidad de Madrid.