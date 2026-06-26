Roi Porto lanza su primer single de la trilogía dedicada a la memoria de Lorca con motivo del mes del Orgullo

El cantante y DJ evoluciona a un sonido más indie – pop luminoso en su tema para el orgullo: “El lenguaje de las flores”.

Las claves

Las claves Generado con IA Roi Porto lanza 'El lenguaje de las flores', primer single de una trilogía inspirada en la obra de Federico García Lorca, coincidiendo con el mes del Orgullo. La canción reinterpreta el universo lorquiano desde una perspectiva contemporánea y sonora indie-pop, acercando su legado a nuevas generaciones. Porto, artista gallego afincado en Madrid, es un referente de la cultura queer y el activismo LGTBIQ+, además de consolidado DJ y cantante. El proyecto se completará con otros dos singles y busca reivindicar la vigencia y actualidad de la obra de Lorca a través de la música.

'El lenguaje de las flores' es el primer tema del proyecto más ambicioso y personal de Roi Porto. Artista multidisciplinar y de fuerte vínculo con la cultura queer, Roi estrena en el mes del orgullo el primer tema de un EP inspirado en la obra y universo de Federico García Lorca cuando se cumple el 90 aniversario de su asesinato. La canción parte del texto teatral homónimo para reinterpretar el mundo lorquiano, desde una mirada contemporánea y explorando un sonido indie-pop más luminoso y bailable, pensado para el verano sin renunciar a una fuerte identidad literaria y emocional.

La canción se ha estrenado en todas las plataformas digitales este viernes, dos días antes del Orgullo, una fecha especialmente significativa para el artista y para un proyecto que dialoga con el imaginario y la memoria de Lorca reivindicando la vigencia de su obra y su influencia en las nuevas generaciones. El proyecto que busca acercar el legado de Lorca a nuevos públicos a través de la música se completará con otros dos singles que llegarán en los próximos meses.

Roi Porto

Originario de A Coruña, Roi Porto es un DJ consagrado con más de 20 años de experiencia, cantante, y también una figura clave en el activismo LGTBIQ+. Sus luchas por la igualdad y la diversidad las libra en los escenarios y las redes, pero también desde su propio espacio ya que desde hace casi dos décadas está al frente del mítico Club Backstage que el mismo ha transformado en un foco de modernidad y transgresión en la noche gallega.

Desde hace ya algunos años Porto está afincado en Madrid donde compagina su pujante carrera de cantante con su faceta de Dj, pinchando en las principales salas de la capital. Sus sesiones son viaje impredecible y lleno de energía, donde confluyen pop, house, techno o bolero, siempre con identidad marcada por la curiosidad y la libertad creativa.

Tras colaborar con figuras como Maximiliano Calvo y Valentina (RuPaul's Drag Race América) Porto se centra en su propia música en la que vuelca mucho de él mismo. Su último sencillo 'Hace ya tiempo que no estoy contento', producido por Juan Sueiro (Fangoria, Melody, etc), explora la salud mental y la necesidad de priorizarse, desde una perspectiva de empoderamiento, honestidad y elegancia techno-dance.

En verano de 2025 lanza junto a Sofia Cristo una versión enérgica y sensual del mítico 'Ritmo de la noche' en clave techno. Una reinterpretación que reafirma a Roi como un agitador cultural incansable, capaz de tender puentes entre la emoción íntima y la pista de baile más vibrante. Este éxito junto a un verano repleto de conciertos, sesiones y festivales (MADO, Horteralia, etc) le han posicionado en un puesto privilegiado dentro del pujante movimiento queer y la escena musical en general.

Esta fiera escénica arrancó 2026 con “Quiero ser libre”, un potente single con el que se postuló a Benidorm Fest, y ahora da un paso más en su indagación musical con el primer tema de su trilogía Lorquiana.