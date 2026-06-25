Confirman la apertura de la primera tienda de BTS en Madrid: sudaderas por 200 € y acceso exclusivo de 30 minutos

El grupo de K-Pop, BTS, uno de los más famosos.

Las claves

Las claves Generado con IA Abre en Madrid la primera tienda oficial de BTS, coincidiendo con los conciertos del grupo los días 26 y 27 de junio. Cada visitante dispone de solo 30 minutos para realizar compras, con turnos organizados para evitar aglomeraciones. La tienda ofrece merchandising exclusivo y artículos de edición limitada, incluyendo sudaderas que alcanzan los 200 euros. Madrid se consolida como uno de los principales centros del K-pop en España gracias a la gran comunidad de fans de BTS.

La llegada de BTS a Madrid está causando furor. El grupo surcoreano aterrizará en la capital los próximos días 26 y 27 de junio para dar dos conciertos en el Estadio Metropolitano.

Sin embargo, no será la única experiencia que podrán vivir los fans, ya que podrán visitar una tienda exclusiva ya abierta en Madrid, una experiencia que llega acompañada de una particular condición: cada visitante dispondrá de un máximo de 30 minutos para realizar sus compras.

La iniciativa está vinculada a los actos promocionales y celebraciones relacionadas con el regreso de la actividad conjunta de la banda y ha despertado una gran expectación entre el denominado ARMY, el nombre que reciben los seguidores de BTS en todo el mundo.

Productos exclusivos

La tienda ofrecerá merchandising oficial del grupo, incluyendo artículos de edición limitada, colecciones especiales y productos que no suelen encontrarse habitualmente en establecimientos convencionales. Los precios de los artículos han generado controversia en redes, ya que una sudadera llega a costar hasta 200 euros.

Entre los objetos disponibles habrá ropa, accesorios, papelería, recuerdos coleccionables y distintos artículos inspirados en los integrantes de la banda formada por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

La tienda abre de lunes a jueves, de 11:00 a 22:00 horas, y de viernes a domingo, de 11:00 a 23:00 horas. Está ubicada en Team Labs Madrid, en la Plaza de San Martín, 1.

Limitación de tiempo

Uno de los aspectos más llamativos de la experiencia es la limitación de tiempo. Los asistentes contarán con una franja de 30 minutos para recorrer el espacio y realizar sus compras.

La organización ha optado por este sistema para facilitar la rotación de visitantes y gestionar la elevada demanda que suele acompañar cualquier evento relacionado con BTS.

Los accesos se realizarán por turnos previamente organizados para evitar largas aglomeraciones y mejorar la experiencia de compra.

Madrid, parada clave

La capital se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al K-pop en España.

Eventos, conciertos, exposiciones y tiendas temporales vinculadas a artistas coreanos reúnen habitualmente a cientos de seguidores procedentes de distintos puntos de país.

En el caso de BTS, la expectación es especialmente elevada debido a la enorme comunidad de fans que el grupo mantiene en España y al interés generado por sus nuevos proyectos musicales.