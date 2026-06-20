El refugio de José Coronado a menos de una hora de Madrid: naturaleza, un castillo del siglo XIV, granjas y tranquilidad

Las claves

Las claves Generado con IA José Coronado ha convertido una finca en Casarrubios del Monte, Toledo, en su refugio personal para desconectar del ritmo de Madrid. La finca está rodeada de naturaleza, cuenta con diversos árboles y se encuentra cerca de un castillo del siglo XIV en un entorno rural y tranquilo. El municipio es especial para la familia Coronado, ya que su hijo Nicolás y su pareja gestionan allí un proyecto de vida sostenible con huerto ecológico y granja. Este refugio permite al actor equilibrar su vida profesional y su privacidad, disfrutando de una rutina sencilla y alejada de la exposición mediática.

El actor José Coronado ha convertido una finca en Casarrubios del Monte en su particular refugio natural, un lugar donde desconectar del ritmo de Madrid y disfrutar de una vida más pausada junto a su entorno familiar.

Aunque su vida profesional y personal siempre ha estado muy ligada a Madrid, José Coronado tiene desde hace años un lugar al que acudir cuando busca alejarse del ruido de la ciudad.

A pocos kilómetros de la capital, en la provincia de Toledo, el actor encontró en Casarrubios del Monte un espacio rodeado de naturaleza donde descansar y recuperar la calma entre proyectos.

La población de la localidad es de al rededor de 7.000 habitantes. Tiene calles tranquilas para pasear y un castillo del siglo XIV, una fortaleza de estilo mudéjar que domina el paisaje.

El actor, conocido por sus papeles en producciones como 'Entrevías' y 'El Príncipe', ha mostrado en varias ocasiones su conexión con el mundo rural y su afición por la jardinería.

Es por eso que en su finca toledana, rodeada de vegetación, hay distintos tipos de árboles como chopos, magnolios, sauces y eucaliptos, además de una vivienda que se ha convertido en su lugar de desconexión habitual.

Más allá de ser un refugio personal, este municipio tiene también un significado especial para la familia de Coronado. Allí vive desde hace años su hijo Nicolás, que junto a su pareja puso en marcha un proyecto relacionado con el bienestar y la vida sostenible, con espacios dedicados a los retiros, un huerto ecológico, zonas ajardinadas y una granja.

La tranquilidad de Casarrubios del Monte aleja al actor de la exposición constante, lo que refuerza su faceta más privada. En este finca puede mantener un equilibrio entre la popularidad y una vida más alejada de la exposición constante.

Frente al ritmo de los rodajes, las entrevistas y los compromisos públicos, el entorno rural le ofrece una rutina más sencilla marcada por el campo y el contacto con la naturaleza.

Este rincón de Toledo se ha convertido así en una especie de pausa dentro de su carrera: un lugar para cuidar su jardín, pasar tiempo con los suyos y desconectar antes de volver a la actividad profesional.